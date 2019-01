Ten Hag haalt pupil definitief bij A-selectie: "Hij heeft het echt laten zien"

Dani de Wit maakt definitief deel uit van de eerste selectie van Ajax, zo meldt Erik ten Hag.

De trainer is content met de ontwikkeling van de twintigjarige middenvelder die mee op trainingskamp is in de Verenigde Staten. “"Dat is een mooi voorbeeld van de jeugdopleiding"”, zegt de trainer in tegenover Ajax TV.



"Doorstromen naar Jong en van Jong de sprong maken naar de kleedkamer van het eerste elftal. Voor Dani is het echt een beloning. Hij heeft er keihard voor gewerkt en echt laten zien dat hij erbij hoort." De trainer van Ajax is onder de indruk van de mentaliteit van De Wit. "Hij brengt een aantal andere waarden met zich mee als je het over spirit hebt en gaat altijd voorop in de strijd."



“"Hij is er altijd, daar waar het gevaarlijk kan worden. Dat is Dani de Wit"”, aldus Ten Hag. De jongeling, die nog tot de zomer van 2020 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, speelde tot op heden acht wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Voor Jong Ajax staat de teller voor De Wit inmiddels 49 wedstrijden, 18 doelpunten en 8 assists.