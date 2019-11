Ten Hag haalt Eiting bij wedstrijdselectie: "Hij heeft veel gogme"

Carel Eiting zit zaterdag na een maandenlange afwezigheid weer bij de wedstrijdselectie van Ajax.

De middenvelder raakte vorig seizoen geblesseerd aan zijn knie en stond daardoor lange tijd aan de kant. In de voorbereiding kreeg hij te maken met een terugslag, maar inmiddels is hij weer fit en deed hij de afgelopen maanden wedstrijdritme op bij Jong in de .

“Carel die begon dit seizoen heel goed in de voorbereiding en toen viel hij helaas weg”, vertelde Ten Hag vrijdag op de persconferentie over de 21-jarige middenvelder, die tot dusver negen keer in actie kwam namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen.

“Toen het team zijn gestalte kreeg, was hij niet beschikbaar en dan gaat het team verder. Nu is hij weer een aantal weken medisch fit en hij heeft ritme opgedaan in Jong Ajax. Hij wordt steeds fitter en dan komt het er weer op aan dat hij concurrentie gaat maken.”

Eiting zat de eerste maanden van dit seizoen in hetzelfde schuitje als Mazraoui, die ook herstellende was van een blessure. De Marokkaans international heeft zijn rentree inmiddels gemaakt in de hoofdmacht en lijkt zijn basisplaats terug te hebben.

Volgens Ten Hag zit Eiting verder van een basisplaats vandaan dan de rechtsback. “Nous liet op de trainingen duidelijk zien dat hij er weer klaar voor was. Carel zat de afgelopen periode nog wat verder weg, maar morgen zit hij weer bij de selectie.”

Ten Hag is blij dat Eiting weer inzetbaar is. “Hij heeft heel veel gogme en dat kunnen we zeker gebruiken. Hij kan bij ons het middenveld vormgeven, oplossingen aandragen, zowel opbouwend, aanvallend en zeker ook verdedigend."

"Daarin is hij gewoon sterk. Als hij weer wedstrijdfit is en in het juiste tempo mee kan, dan kan hij een rol spelen”, aldus Ten Hag.

Ajax neemt het zaterdag in eigen huis op tegen . Het duel start om 19.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.