Ten Hag grijpt net naast podiumplek bij FIFA-verkiezing

Erik ten Hag is bij de FIFA-verkiezing van Coach van het Jaar als vierde geëindigd.

De trainer van moest bij de verkiezing Mauricio Pochettino, Josep Guardiola en winnaar Jürgen Klopp voor zich dulden. Ten Hag wist vorig seizoen vriend en vijand te verrassen door met Ajax de halve finales van de te bereiken.

De coach was vooral door de prestaties van Ajax in Europa kanshebber voor de eretitel. De Amsterdammers imponeerden met hun spel, terwijl ze grootmachten als en het nakijken gaven. In de halve finales werd Ajax in extremis uitgeschakeld door , dat met hattrickheld Lucas Moura in de finale te zwak bleek voor (0-2).

Vaak werd Ten Hag door journalisten, aanvoerders en andere coaches bij tijd en wijle als de nummer drie of nummer twee aangewezen. Af en toe werd de trainer van Ajax als nummer één aangestipt door de stemgerechtigden. Het waren echter Guardiola en Klopp die het vaakst werden aangewezen als nummer één, waarbij de Duitse manager van Liverpool er uiteindelijk met de prijs vandoor ging.

Klopp kreeg omgerekend 48 punten van alle stemgerechtigden, terwijl Guardiola, trainer van de Engelse landskampioen , het moest doen met 38 punten. Pochettino van Tottenham completeert de top drie met 27 punten.

Ten Hag verzamelde net als Djamel Belmadi, bondscoach van het Algerije dat de Afrika Cup won ten koste van Senegal, 26 punten.