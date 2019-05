Ten Hag glimlacht: "Het is niet mijn kwaliteit, maar ik werd niet uitgelachen"

Ajax kroonde zich woensdagavond op bezoek bij De Graafschap tot kampioen van Nederland en na afloop barstte het feest los op De Vijverberg.

De spelers keerden vervolgens terug naar Amsterdam, om daar in de late uurtjes verder te feesten en via social media kwamen veel beelden naar buiten van de festiviteiten. Onder meer trainer Erik ten Hag genoot duidelijk van de eerste landstitel van in vijf jaar.



"Dat kan ik wel bevestigen, ja. Ik heb meegezongen", reageert hij met een glimlach op de vraag van de NOS of hij inderdaad het clublied van Ajax heeft gezongen in de bus. "Het is niet mijn kwaliteit, maar ik werd niet uitgelachen. Er waren wel meer mensen die vals zongen."



Ajax verzekerde zich door een 1-4 overwinning op de Superboeren definitief van de 34e landstitel uit de clubgeschiedenis, maar eigenlijk kon het vanwege een voorsprong van drie punten en veertien doelpunten op al niet meer misgaan in Doetinchem. De spelers hadden afgelopen zondag nadat er gewonnen werd van , en de Eindhovense concurrent onderuit was gegaan tegen , dan ook al een voorschot genomen op het kampioensfeest.



"Natuurlijk was er euforie en ontlading, en terecht. Maar de euforie was eigenlijk afgelopen zondag al", zegt Ten Hag daarover. De oefenmeester wordt donderdagmiddag met zijn spelers verwacht op het Leidseplein waar de selectie voor de ogen van honderdduizend supporters gehuldigd zal worden. Ook de Ajax Vrouwen, die onlangs de beker wisten te winnen, worden toegejuicht.