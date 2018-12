Ten Hag gewaarschuwd: "Dat is logisch, dan moet je daar op voorbereid zijn"

Ajax beschikt zondagmiddag tegen FC Utrecht waarschijnlijk over een fitte spelersgroep, zegt trainer Erik ten Hag vrijdag op de clubsite.

Ajax wist zich woensdag ternauwernood te plaatsen voor de kwartfinale van de KNVB Beker door de strafschoppenserie beter te nemen dan Roda JC Kerkrade. Ten Hag is blij dat Ajax, weliswaar met hangen en wurgen, door is.

"Je zit in de koker, dat was het doel. We wilden op drie podia actief blijven. Dat is gelukt en dat is uitstekend. Natuurlijk gaan we die wedstrijd nog nabeschouwen, maar al snel gaat de blik op een nieuwe wedstrijd", aldus de oefenmeester, die het duel met de Domstedelingen omschrijft als een 'geweldig' affiche. Ten Hag weet dat Utrecht al wekenlang bezig is met de confrontatie tegen Ajax.



"Dat is logisch. Dan moet je daar op voorbereid zijn. We moeten daar ons eigen spel spelen, een grote uitdaging. Het is een grote ploeg en we kijken er echt naar uit. Dat geeft energie. Ze kunnen zich meten met de top als ze een goede dag hebben." De Amsterdammers hebben dit seizoen al veel wedstrijden afgewerkt. Ten Hag stelt dat zijn pupillen nog fit genoeg zijn om een zege te boeken tegen Utrecht.



"Het ziet er vrij positief uit. Het is toch een zwaar half jaar geweest, met een grote fysieke belasting. We stralen nog steeds frisheid uit. Dat hebben we tegen Bayern München en De Graafschap laten zien en dat zal zeker ook zondag gevraagd worden", besluit Ten Hag, die met Ajax op de tweede plek op de ranglijst bivakkeert. Koploper PSV, dat twee punten meer heeft dan Ajax, speelt zaterdagavond thuis tegen AZ.