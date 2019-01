Ten Hag gaat selectie confronteren: "Daar ga ik ze op aanspreken"

Erik ten Hag gaat deze week waarschijnlijk een stevig gesprek voeren met zijn spelersgroep.

Ajax ging zondag met 6-2 onderuit tegen Feyenoord en volgens de trainer zijn de taken niet goed uitgevoerd en zijn afspraken niet nagekomen. Ajax is 'volledig afgetroefd', constateert Ten Hag in gesprek met De Telegraaf .

"Het wegvallen van Nicolás Tagliafico is geen voordeel en je weet dat de fijnafstemming in een topwedstrijd moet kloppen. Maar we moeten ons niet alleen op de verdediging richten. Het functioneren van het totale team speelt een rol. Kom je afspraken niet na, dan incasseer je tegengoals. Daar ga ik de ploeg op aanspreken. De discipline moet beter."



Voor de tweede keer in de historie van de Eredivisie incasseerde Ajax in twee opeenvolgende wedstrijden minstens vier tegengoals (eerder in in februari-maart 1959). De Amsterdammers incasseerden bovendien in de twee competitieduels na de winterstop meer doelpunten (10) dan in de zeventien daarvoor (8).



Edo Ophof, voormalig verdediger van onder meer Ajax en ex-directeur van NEC, zag eveneens dat Ajax werd afgebluft in De Kuip. "Je ziet wat het betekent wanneer iedereen bereid is om veel energie in een wedstrijd te stoppen en de drive heeft om ieder duel te winnen", aldus Ophof in De Telegraaf . Ajax heeft nu vijf punten minder dan PSV en treft volgende week zaterdag VVV-Venlo.