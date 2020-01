Ten Hag gaat in op transfergeruchten: "Een goede, aantrekkelijke speler"

Ajax is momenteel druk bezig Antony los te weken bij São Paulo.

Diverse media, waaronder De Telegraaf, meldden dat volop jaagt op de negentienjarige buitenspeler.

Erik ten Hag beaamt vrijdag op de persconferentie dat Antony op de radar staat van de Amsterdammers, maar de trainer geeft ook aan dat er van een deal nog geen sprake is.

"Als we wat te melden hebben, doen we dat. Als er geen witte rook is, melden we niks", zo vertelt de trainer van Ajax, die zich nu vooral bezighoudt met de topper tegen komende zondag.

"We zijn bezig met de voorbereiding op PSV. De transferwindow loopt vanavond af en daar houdt Marc (Overmars, red.) zich mee bezig. Ik houd me met andere dingen bezig."

Ten Hag erkent dat hij op de hoogte is van de kwaliteiten van Antony. "Ik ken de speler, hij is een goede en aantrekkelijke speler. Maar nogmaals: op dit moment is het geen issue."

"Transferzaken zijn aan Marc, dus als je vragen wil stellen, moet je die aan hem vragen. Nee, ik heb niet aangedrongen op extra versterkingen. Want ik zei al dat we het met deze groep moesten gaan doen."

De coach benadrukt wel dat Ajax alert is op buitenkansjes. "De transferwindow is een kwestie van timing, dus als de mogelijkheden zich aandienen, is Marc alert."

"We hebben afgesproken dat er geen basisspelers in de winterse transferwindow weggaan. We hebben de afgelopen jaren zo goed gespeeld, dat er voor meerdere spelers interesse is geweest. Daar moet je heel duidelijk over zijn."