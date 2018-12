Ten Hag en Van Bommel zijn het oneens: "Dan zit je al op 35 miljoen"

Mark van Bommel is van mening dat Ajax een bredere selectie heeft dan PSV.

De coach van de koploper geeft in een interview met Voetbal International aan dat de huidige nummer twee van de Eredivisie meer opties heeft wanneer er basisspelers wegvallen. Erik ten Hag plaatst in hetzelfde interview echter kanttekeningen.

“"Ajax haalt twee spelers uit Engeland voor elk zeventien miljoen euro. Dat kunnen wij niet ( ...) De druk ligt bij jullie (bij Ajax, red.), dat is ook heel normaal als je zoveel investeert. Maar wij willen natuurlijk ook kampioen worden en die druk leggen wij onszelf op”", zo wordt Van Bommel geciteerd. Ten Hag meent echter dat PSV in het kalenderjaar 2018 meer geld aan transfers heeft uitgegeven dan zijn eigen ploeg.



De coach wijst op de komst van spelers als Maximiliano Romero, Érick Gutiérrez, Denzel Dumfries en Angeliño. “"En Aziz Behich en Trent Sainsbury, en dan nóg zitten we ver onder jullie. Jullie hebben er twee gekocht en dan zit je meteen al op 35 miljoen. Of niet? En laten we de salarissen van die spelers niet vergeten”", countert Mark van Bommel.



Ten Hag: “"Dusan Tadic heeft minder dan twaalf miljoen gekost, Blind ongeveer zeventien en Nicolás Tagliafico was vier miljoen.”" Ajax gaf dit jaar overigens ruim 41 miljoen euro uit aan inkomende transfers en PSV gaf inderdaad minder uit: dik 33 miljoen euro. Ajax staat bovendien op het punt om zich te versterken met Lisandro Magallán, een verdediger van Boca Juniors.