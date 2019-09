Ten Hag en Blind totaal niet onder de indruk van 'simpele' actie Van Bommel

Na de topper van zondag tussen PSV en Ajax (1-1) is er veel te doen om de tactische omzetting die Mark van Bommel doorvoerde in de slotfase.

De trainer van bracht een kwartier voor tijd Cody Gakpo voor Jorrit Hendrix, waardoor Pablo Rosario als enige controleur op het middenveld overbleef. Gakpo ging zelf als spits spelen en gaf vlak na zijn rentree de assist op de 1-1 van Donyell Malen. Van Bommel instrueerde zijn ploeg met een briefje en is na afloop blij met zijn actie. In het kamp van zijn Erik ten Hag en Daley Blind op hun beurt amper onder de indruk van de ingreep van Van Bommel.

"Je moet toch proberen de jongens te informeren als je anders gaat spelen", vertelt Van Bommel na afloop bij FOX Sports over het briefje. De oefenmeester legt uit dat PSV met twee 'tienen' ging spelen: Steven Bergwijn en Malen. Mohamed Ihattaren kwam daardoor als rechtsbuiten te staan. "Na de wissel is Pablo Rosario met de punt naar achteren gaan spelen, waardoor het toch anders is. Ihattaren moest op een andere positie gaan spelen; hij is geen echte rechtsbuiten. Dat kan ik wel roepen naar een speler, maar je gaat het dan toch anders doorgeven. Met zo'n briefje weten ze precies wat ze moeten doen."

Uiteindelijk gaf Gakpo de assist op de gelijkmaker van Malen, die doorkwam vanuit de as van het veld. "Het verandert wel iets en dat is de bedoeling van wissels: het moet positief uitpakken. Natuurlijk is het geen garantie, maar je moet wel iets doen waardoor de tegenstander gaat reageren. Je brengt spelers in die een ander karakter hebben en andere kwaliteiten. Daardoor wordt je eigen spel ook anders, maar het moet wel goed ingevuld worden", vervolgt Van Bommel, die toegeeft dat zijn tactische ingreep voelde als 'een beslissende actie'. "Ja, ik ben daar blij mee. Met elke wissel die je doorvoert, wil je het elftal beter maken. Natuurlijk is het fijn dat dit zo goed uitpakt."

"Het heeft niets met een tactische zet te maken", is de reactie van Ten Hag op de wissel die Van Bommel doorvoerde. De trainer van Ajax vindt het 'geen probleem' als Van Bommel het wel als een tactische zet uitlegt. "Het was gewoon heel simpel: hij gaat met twee tienen spelen en een van onze zessen laat zijn man lopen. Ik weet niet waarom, maar het centrum was daarna niet gedekt. Als hij gewoon meeloopt is er niets aan de hand, dat heeft niets met tactiek te maken."

Ook Blind zegt niet verrast te zijn door de tactische omzetting van PSV. "Je doelt zeker op het briefje dat weer het veld in kwam?", vraagt de verdediger van Ajax lachend. "Ik zei al tegen Gakpo: was dat die omzetting? Zo moeilijk? Volgens mij stond er op dat briefje dat Gakpo in de spits zou gaan spelen, Ihattaren op rechts en Malen op tien. Ik heb het niet gezien, maar dat leek me wel te voorspellen. Of dat ook zonder briefje kon? Dat is aan de trainer van PSV. In het begin stond Ihattaren op tien, nu stond Malen er. We deden precies hetzelfde: dit had ook daarvoor kunnen gebeuren."