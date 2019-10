Ten Hag: "Duidelijk dat hij nog niet op het niveau van vorig seizoen zit'

Sergiño Dest heeft zich in de basis gespeeld bij Ajax en de jonge verdediger werd daarna al snel in verband gebracht met het Nederlands elftal.

De jongeling speelde zijn jeugdinterlands echter al voor de Verenigde Staten en eerder deze week werd duidelijk dat hij ambieert om ook in de toekomst voor Team USA uit te komen. Zijn trainer Erik ten Hag heeft het wel met Dest over zijn keuze gehad, zonder te proberen hem een bepaalde richting op te sturen.

"Ik heb daar wel een aantal keer met hem over gesproken, ja", vertelde Ten Hag donderdagmiddag op de persconferentie in de aanloop naar het duel met van vrijdagavond. "Dan is het vooral sparren. Hij moet de keuze maken, het is een keuze voor zijn leven. Mijn voorkeur ga ik niet zeggen."

"Dat heb ik ook aan hem niet verteld. Het was meer een kwestie van sparren, wat de voor- en nadelen zijn. Ik heb hem de ruimte gegeven. Je houdt hem een spiegel voor. Hij moest een keuze maken en die respecteren wij."

De stormachtige ontwikkeling van Dest gaat vooralsnog ten koste van Noussair Mazraoui, vorig seizoen de vaste rechtsback maar in de huidige voetbaljaargang vooralsnog vooral invaller. Ten Hag gaat er echter van uit dat de Marokkaans international nog van grote waarde zal zijn voor zijn ploeg.

"Hij heeft een moeilijke start van het seizoen gehad met blessures, een rode kaart (in de voorrondes van de tegen APOEL Nicosia, red.). Hij is erg laat aan het seizoen begonnen en het is duidelijk dat hij nog niet op het niveau zit waarop hij vorig jaar zat. Nu is hij weer helemaal fit."

Lees beneden verder

Ten Hag geeft aan de afgelopen weken veel aandacht aan het herstel van Mazraoui te hebben besteed: "Want het is van het allergrootste belang dat hij weer fit is, om op fysiek en mentaal gebied de strijd aan te kunnen gaan. Een fitte Mazraoui is heel waardevol voor ."

De trainer weet echter ook dat Mazraoui uiteindelijk zelf de laatste stappen zal moeten zetten: "We hebben interne competitie, hij is nu fit en hij moet gaan strijden voor zijn plek."

"Vorig jaar heeft hij een fantastisch seizoen gehad waarin je duidelijk zijn potentie en waarde voor het elftal kon zien en ik hoop dat hij dat snel weer laat zien."