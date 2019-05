Ten Hag: "Dat is het systeem, maar een beetje vreemd vind ik het wel"

Erik ten Hag kreeg dinsdag tijdens een persconferentie al snel vragen over de vermeende interesse van Ajax in PSV-spits Steven Bergwijn.

Ten Hag keek dinsdagmiddag voor de laatste keer dit seizoen vooruit op een competitiewedstrijd. De Amsterdammers kunnen woensdag tegen officieel de titel pakken. Al snel ging het over de geruchten rond Bergwijn. "Ik hoef daar niet op in te gaan. Als we een mededeling hebben, feiten, dan melden we dat via onze kanalen", aldus Ten Hag, die het liever over de wedstrijd van woensdag had.



Wat de coach te zeggen had over de interesse van in Bergwijn? "Niks", klonk het tijdens het persmoment. Hoe hij aankijkt tegen de geruchten over vermeende interesse van Europese topclubs als , en in zijn persoon? "Ik heb hier een contract, heb het hier naar mijn zin en we zijn bezig met de toekomst. Ik denk daar niet over na op dit moment."



Ajax versterkte zich voor volgend seizoen al met Kik Pierie, Kjell Scherpen en Razvan Marin. Ten Hag hoopt dat zijn selectie vroeg op orde heeft, want al vroeg in het seizoen moet de aanstaande landskampioen twee voorrondes spelen om de groepsfase van de te bereiken. Ten Hag vindt het apart dat de halve finalist van dit seizoen zich voor de volgende voetbaljaargang moet melden in de derde voorronde. "Dat is het systeem, maar een beetje vreemd vind ik het wel", aldus de Ajax-trainer. "Het betekent dat we conditioneel al heel sterk moeten zijn als we gaan beginnen. We zullen snel een spelsysteem klaar moeten hebben, het zijn direct belangrijke wedstrijden."



Mogelijk moet Ten Hag bouwen aan een nieuw elftal. Het succes van Ajax in de Champions League heeft ervoor gezorgd dat grote buitenlandse topclubs azen op de Ajacieden. Frenkie de Jong vertrekt naar Barcelona en de kans is aanwezig dat ook Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Hakim Ziyech en David Neres worden verkocht. Ten Hag wil geen maximum aantal spelers noemen dat mag vertrekken. "Ik kan hier wel iets gaan roepen, maar dat is zinloos. Als de transfermarkt in beweging komt, dan weet je niet welke kant het opgaat. We zullen vechten voor elke speler, maar welke kant het opgaat kun je niet bepalen."



Ajax zag zondag verliezen bij , waardoor de titel de Amsterdammers haast niet meer kunnen ontgaan. "Logisch dat het publiek het kampioenschap al omarmt", aldus Ten Hag. "Maar in het voetbal is alles al een keer gebeurd. Feit is dat we nog moeten spelen, dus ik houd een slag om de arm. We hebben lang op achterstand gestaan. We kwamen op gelijke hoogte en zijn er nu overheen gegaan, dan is het logisch dat er euforie heerst. We gaan die schaal binnenhalen, maar in theorie kan de schaal nog ergens anders vallen. Maar wij hebben het in eigen hand en dat houden we zo."



Omdat de titel officieel nog niet binnen is, weigert Ten Hag woensdag andere spelers de kans te geven. "Het sterkste elftal gaat morgen spelen. Ik kan je vertellen dat Klaas-Jan (Huntelaar, red.) morgen speelt. Hij is aan een heel goede reeks bezig. Hij heeft een ongelofelijke drive. Zijn gif doet de ploeg goed", aldus de trainer, die niet kon aangeven of David Neres al in staat is om te spelen.