Ten Hag: "Dat is geen reden om hem tegen Valencia niet op te stellen"

Erik ten Hag kan dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia geen beroep doen op Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad.

De aanvallers zijn geblesseerd, waardoor de trainer van moet puzzelen. Ten Hag heeft even overwogen om Sergiño Dest door te schuiven naar de voorste linie, maar de kans is niet groot dat de rechtsback in het duel met als vleugelaanvaller start.

"Ik zie Dest niet per se als een buitenspeler, maar het is zeker een keer door mijn gedachten gegaan", geeft Ten Hag maandagmiddag toe op de persconferentie voorafgaand aan de afsluitende wedstrijd in de groepsfase van het miljardenbal.

"We zitten momenteel dun in onze buitenspelers." Dusan Tadic begon vrijdag tegen aan de rechterkant van de Ajax-aanval, met Klaas-Jan Huntelaar als aanvalsleider.

Ten Hag wil zijn opstelling nog niet prijsgeven, waardoor het nog niet bekend is of Tadic tegen Valencia weer de rol van spits op zich neemt.

Ten Hag haalde Noa Lang tegen Willem II voortijdig naar de kant, maar dat wil volgens de oefenmeester van Ajax niets zeggen over het meespelen van de middenvelder annex aanvaller tegen Valencia.

"De wissel van Lang tegen Willem II is geen reden om hem morgen tegen Valencia niet op te stellen", benadrukt Ten Hag. "We verwachten wat van hem in het aanvallende gedeelte."

"Diepgang, acties maken, combinaties aangaan en gevaar stichten. Zoals we dat in Enschede (tegen , red.) van hem hebben gezien. Je moet goed zijn in de pressie én in de omschakeling."

De Ajax-trainer is niet bang voor een scenario zoals tegen afgelopen seizoen. Ajax verloor in de returnwedstrijd van de halve finale van de in extremis van de Londense club (2-3), waardoor een plaatsbewijs voor de finale op pijnlijke wijze in rook opging.

De Ajacieden gokten destijds op een gelijkspel in de slotfase, maar gingen ver in blessuretijd alsnog onderuit. "We moeten morgen winnen", laat Ten Hag aan duidelijkheid niets te wensen over.

"Met die intentie stap je het veld op en we denken niet na over sléchts een gelijkspel. We moeten laten zien dat we daarin stappen hebben gemaakt en de rust bewaren. En ook laten zien dat we nu meer ervaring in onze bagage hebben."