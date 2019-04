Ten Hag: "Dat hij nu al bijtekent laat zien dat wij iets in hem zien"

Noa Lang is blij dat hij zijn aflopende contract bij Ajax heeft verlengd. De middenvelder debuteerde dit seizoen in de hoofdmacht.

Lang speelt sinds 2013 bij . Destijds verruilde hij voor De Toekomst. "Het is de bedoeling dat ik een basisspeler word in het eerste. Dat ligt aan mezelf, ik moet me laten zien op trainingen en in wedstrijden zal ik belangrijk moeten zijn. Het is mijn doel om zo snel mogelijk een basisspeler te zijn in Ajax 1", aldus Lang, die eerder dit seizoen in het bekerduel met Te Werve debuteerde namens Ajax.



Tegen maakte Lang onlangs zijn debuut in de en ook tegen mocht hij minuten maken. Nu hoopt de talentvolle speler op meer. "Elke dag wil ik de beste zijn. Ik moet beslissend zijn voor het team waarin ik speel, of dat nou het eerste is of Jong Ajax. Ik moet laten zien dat ik klaar ben voor het eerste elftal", vertelt de middenvelder, die veel steun krijgt van zijn trainer Erik ten Hag.



"Dat hij nu al bijtekent laat zien dat wij iets in hem zien en dat hij veel potentie heeft", laat Ten Hag weten. "Het is ook duidelijk dat hij nog stappen moet gaan zetten, maar hij maakt op dit moment een goede ontwikkeling door. Dat heb ik de afgelopen anderhalf jaar gezien. We zijn daar heel blij mee. Hij moet zorgen dat hij zich vaster bij het eerste elftal gaat spelen en een plekje in de kleedkamer kan veroveren."