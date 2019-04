Ten Hag countert Pochettino op persconferentie: "Wat is dan unfair?"

Erik ten Hag spreekt aan de vooravond van het eerste Champions League-duel met Tottenham Hotspur van 'een droom'.

"Dit had niemand kunnen verwachten aan het begin van het seizoen", erkent de oefenmeester van , die in zijn voorbeschouwing laat weten dat zijn ploeg 'fit en gretig' is.



De Amsterdammers hebben een unieke mogelijkheid om de finale van het miljardenbal te bereiken. "Als dat lukt, en zeker ook de manier waarop, dan is dat fantastisch om mee te maken. We hebben iets bereikt, maar we willen meer. Tevredenheid leidt tot luiheid", waarschuwt Ten Hag. Hij geeft aan dat Ajax 'weet wat het te doen staat', nu de ploeg voor het eerst in de knock-outfase met een uitwedstrijd begint. "Tegen speelden we ook eerst uit. Toen scoorden we twee keer en dat moeten we meenemen."



In de voorbereiding op de wedstrijd vormde de terugkeer van Noussair Mazraoui een opsteker voor Ten Hag. In de return van de kwartfinale tegen (1-2 zege) liep de rechtsback een enkelblessure op, waardoor hij zich moest laten vervangen door Daley Sinkgraven. Hij moest de competitiewedstrijden tegen (0-1 zege) en (4-2 zege) aan zich voorbij laten gaan, maar lijkt nu weer fit te zijn.



"Mazraoui heeft nu twee dagen getraind en dat ziet er goed uit", aldus Ten Hag, die kan kiezen tussen Joël Veltman en Mazraoui. "We hebben ideeën over hoe we dat gaan invullen." In een analyse over Tottenham zegt Ten Hag dat de tegenstander regelmatig van systemen wisselt. "Maar de principes blijven hetzelfde. Daar kunnen wij op inspelen. We moeten ons eigen spel spelen, maar kunnen anticiperen op onze tegenstander als die wat aanpast."



Mauricio Pochettino, de trainer van the Spurs, sprak vorige week van een 'oneerlijke' situatie omdat Ajax een langere periode van rust heeft voorafgaand aan het treffen. Ten Hag countert zijn collega. "Er zijn altijd verschillende omstandigheden. Wij spelen in de en moeten het doen met tien miljoen euro televisiegeld. Zij krijgen tweehonderd miljoen euro. Wat is dan unfair? Het zijn omstandigheden waar je mee moet dealen. Dat doen wij dan ook."



Ten Hag werd tijdens de persconferentie geflankeerd door Donny van de Beek. "Van de Beek heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt", reageert de trainer op de vraag of Van de Beek het meest symbool staat voor de ontwikkeling van Ajax. "Hij is erg volwassen geworden en gerijpt door de vele wedstrijden." Zelf zegt de middenvelder dat Ajax veel stappen heeft gemaakt sinds juli vorig jaar. "We hebben hard moeten werken om hier te staan. Ik ben fysiek vooral gegroeid en heb wat meer ervaring. Daar ligt het grote verschil."