'Ten Hag bovenaan verlanglijstje in Bundesliga; ook Van Bommel kandidaat'

Erik ten Hag en Mark van Bommel zijn nadrukkelijk in beeld bij Borussia Dortmund, zo weet Sport Bild te melden.

Ondanks dat die Borussen dinsdagavond in de heenwedstrijd van de achtste finale van de met 2-1 wonnen van Paris Saint-Germain en in de de derde plaats bezetten, overweegt de clubleiding de samenwerking met trainer Lucien Favre voortijdig te beëindigen.

Matthias Sammer zoekt momenteel namens naar eventuele opvolgers voor de huidige oefenmeester. De naam van Ten Hag zou met rood omcirkeld staan op het lijstje van Sammer.

De oud-international, die als adviseur aan Borussia Dortmund verbonden is, is al langere tijd bijzonder gecharmeerd van Ten Hag.

Toen Sammer nog in dienst was van de Duitse voetbalbond, wilde hij in 2010 de huidige trainer van binnenhalen als bondscoach voor Jong Duitsland. Sammer werkte tevens in de sportieve leiding van toen Ten Hag in 2013 werd aangenomen als trainer voor het tweede elftal.

Volgens Sport Bild bestaat er nog altijd contact tussen Ten Hag en Sammer, waardoor de vijftigjarige oefenmeester de voornaamste kandidaat lijkt als Borussia Dortmund afscheid neemt van Favre.

De Zwitserse trainer heeft nog een contract tot medio 2021, maar het valt niet uit te sluiten dat beide partijen al voor die tijd afscheid van elkaar nemen.

Favre staat sinds de zomer van 2018 aan het roer bij Borussia Dortmund, waar hij destijds het stokje overnam van Peter Stöger. Stöger was een aantal maanden op zijn beurt de opvolger van Peter Bosz.

Indien Borussia Dortmund daadwerkelijk afscheid neemt van Favre, is naast Ten Hag ook Van Bommel in beeld. De onlangs bij ontslagen Van Bommel werd eerder al gelinkt aan , dat vorige week Jürgen Klinsmann zag vertrekken.

Het is overigens de vraag hoe lang Sammer nog aan Borussia Dortmund verbonden is. De adviseur, die samen met Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc en Sebastian Kehl de sportieve leiding van Borussia Dortmund vormt, heeft een concrete aanbieding in beraad om in Saudi-Arabië als sportief directeur aan de slag te gaan.