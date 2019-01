Ten Hag boos: "Het heeft met een bepaalde vorm van nonchalance te maken"

Ajax heeft zondagavond verzuimd om de koppositie in de Eredivisie over te nemen van PSV.

Nadat de Eindhovenaren met 2-2 gelijkspeelden tegen FC Emmen, wist de ploeg van Erik ten Hag op eigen veld niet te winnen van sc Heerenveen (4-4). De trainer van Ajax baalde na afloop stevig van het puntenverlies en was niet te spreken over de houding van zijn spelers op het veld.

Ten Hag gaf in gesprek met FOX Sports aan dat hij boos was op zijn spelers. "De spelers zijn zelf ook boos, dat lijkt me duidelijk en logisch", begon de Ajax-trainer. "Je moet gewoon je taken en afspraken nakomen. Als we de restverdediging zo organiseren als wij deden, daarbinnen onze taken niet uitvoeren én zo drukzetten als bij de tweede goal, dan roep je de problemen over jezelf af. We hebben heel veel kansen gecreëerd en vier goede goals gemaakt, maar hoe wij Heerenveen een aantal keer in een counter zetten, dat mag niet."



Na 45 minuten spelen leek er geen vuiltje aan de lucht voor Ajax. De thuisploeg stond met 3-1 voor, terwijl Dusan Tadic nog een strafschop onbenut liet. Na rust kwam Heerenveen terug tot 3-3. Invaller Klaas-Jan Huntelaar maakte in de slotfase 4-3, waarna Kik Pierie in blessuretijd voor de 4-4 tekende. "Het heeft met een bepaalde vorm van nonchalance te maken. We missen urgentie", aldus Ten Hag.



Voor het eerst sinds 8 mei 2016 kon Ajax aan kop komen in de Eredivisie. "Ik begrijp niet dat je dan zo uit de kleedkamer komt. Vandaar de boosheid. Niet alleen bij de spelers, maar zeker ook bij mij", aldus de trainer, die niet tevreden was over het spel van Kostas Lamprou. De Griekse doelman verving eerste keus André Onana, die niet fit genoeg was om aan de aftrap te verschijnen. "Ik denk dat hij grillig keepte, maar hij redt ons ook op het laatst. Je moet altijd naar het collectief kijken. We winnen samen en verliezen samen."