Ten Hag blij met 'serieuze optie': "Wel moet hij koelbloediger worden"

Ajax bereidde zich in de afgelopen week in Qatar voor op de tweede seizoenshelft en de Amsterdammers sloten het trainingskamp zaterdag positief af.

De ploeg van trainer Erik ten Hag won met 3-1 van de Belgische koploper en de doelpunten van Hakim Ziyech en Quincy Promes waren bijzonder fraai. Ten Hag is blij met het resultaat en zag zijn plan om hoog druk te zetten zich ook een aantal keer uitbetalen.

"Uit dat plan wilden we rendement halen en dat is vandaag twee keer gebeurd. Uitstekend, wat mij betreft. Als je ziet dat wij acht tot tien grote kansen hebben gecreëerd; dat is heel goed. Club Brugge nog kreeg maar acht goals tegen in de competitie", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De oefenmeester gaf talent Lassina Traoré tegen de Belgen een kans in de punt van de aanval en de spits maakte een prima indruk.

Ten Hag is tevreden met de ontwikkeling die de Burkinees doormaakt: "Hij heeft de potentie om basisspeler te worden. Wel moet hij koelbloediger worden. Dat zag je vandaag ook. In de afwerking was hij wat ongelukkig. Dat is het laatste stapje dat Traoré moet zetten. Maar hij biedt zich nu aan als serieuze optie."

Naast Traoré begon ook Ryan Gravenberch in de basis en de middenvelder kan eveneens op goedkeuring van zijn trainer rekenen. Volgens Ten Hag moet de handelingssnelheid van de jongeling echter wel omhoog: "Dit is de top, dat zie je. Al had hij wel een aantal weergaloze acties; op eigen helft mag je geen balverlies lijden."

vliegt binnenkort weer terug naar Nederland en de coach kan met een tevreden gevoel terugkijken op het trainingskamp in het Midden-Oosten: "Het ziet er fris uit, er staat een team dat vecht voor elkaar; we hebben een goede week gehad en we zijn klaar voor de herstart. We gaan deze week Ryan Babel inpassen en nog een aantal accenten zetten."