Ten Hag bevestigt naderende transfer van Ajax-spits

Kasper Dolberg is op weg naar de uitgang bij Ajax, zo liet trainer Erik ten Hag zaterdagavond vlak voor de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo doorschemeren.

De Deense aanvaller ontbreekt in de wedstrijdselectie van en lijkt de Amsterdamse club spoedig te gaan verlaten, met het Franse OGC Nice op dit moment als meest waarschijnlijke bestemming.

"Er is geen witte rook, want anders hadden we dat wel gemeld. Maar hij is inderdaad in gesprek met clubs", bevestigt Ten Hag voor de camera van FOX Sports. De trainer van Ajax wil niet ingaan op namen. "Ik kan geen namen noemen, maar hij is inderdaad in verregaande onderhandeling. Als dat rond is, zullen we dat melden. En anders zullen we dat ook melden en zal hij terugkeren, want hij is van harte welkom."

Lees beneden verder

Ten Hag kan niet bevestigen dat Dolberg alleen op huurbasis mag vertrekken bij Ajax. "Daar ga ik niet over. Ik heb wel een advies gegeven", vertelt hij. Verslaggever Hans Kraay junior suggereert dat Ten Hag Dolberg alleen op huurbasis wil zien vertrekken en dat een definitieve transfer wat hem betreft geen optie is. "Ik wil daar geen ja of nee op zeggen", reageert de oefenmeester enigszins vaag.

"Ik denk dat het altijd complex ligt. Het belangrijkste is dat Kasper aan spelen toe moet komen. Dat kan hier: dan moet hij de strijd aangaan, als hij dat wil", vervolgt Ten Hag.

"Nogmaals: hij heeft geweldige capaciteiten. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij zijn heil daarom elders zoekt, in elk geval voor dit seizoen, omdat hij op deze leeftijd aan spelen toe moet komen."