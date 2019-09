"Ten Hag bedoelde het positief uiteraard, Van Bommel dacht een beetje van niet"

Ajax speelt zondag tegen PSV en om een goed resultaat te behalen, zullen de Amsterdammers de aanval van de tegenstander af moeten zien te stoppen.

Trainer Erik ten Hag sprak vrijdag op de persconferentie al over een 'blok van zes' bij de Eindhovenaren met voorin 'vier cowboys', daarmee doelend op Mohamed Ihattaren, Bruma, Donyell Malen en Steven Bergwijn.

Mark van Bommel ging vervolgens tijdens zijn eigen persmoment niet echt in op de woorden van zijn collega annex concurrent, maar Kees Kwakman meent toch dat deze opmerking niet helemaal goed viel bij de oefenmeester. "Voorin zijn het wel cowboys, ja. Ach, zolang als wij winnen maakt het mij niet uit hoe."

"Dat we voorin heel spectaculaire kwaliteiten hebben klopt. Het is soms echt genieten", was vrijdag de respons van Van Bommel op de woorden van Ten Hag.

"Ten Hag bedoelde het positief uiteraard, Van Bommel dacht een beetje van niet", glimlacht Kwakman zaterdagavond bij FOX Sports. De voormalige middenvelder is wel onder de indruk van de manier waarop de -aanvallers hun taken uitvoeren: "Je ziet wel dat ze door elkaar heen bewegen, nu ook met Bergwijn vanaf links. Dan gaat hij een beetje centraal lopen en dan gaat Malen naar links, met Ihattaren in een vrije rol. Ze doen daar een beetje wat ze zelf willen, maar dat is wel op elkaar afgestemd."

Kwakman denkt dan ook dat PSV de juiste middelen in huis heeft om pijn te doen: "In de Johan Cruijff Schaal was PSV ook al een aantal keer gevaarlijk op de counter, alleen vond ik toen, zeker in de beginfase, dat ze de momenten om het goed uit te spelen veel te vaak lieten liggen. Dat doen ze nu echt veel beter en dat maakt ze in mijn ogen voor morgen ook de favoriet."