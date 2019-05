Ten Hag: "Als ik tussen de bergen zit, zal nog eens door mijn telefoon scrollen"

Ajax won woensdagavond met 1-4 van De Graafschap en besloot het seizoen daarmee in stijl.

De Amsterdammers veroverden onder leiding van trainer Erik ten Hag de dubbel. In een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad geeft de oefenmeester te kennen dat hij het meest trots is op het feit dat de 'gunfactor' weer heeft.

"Dat is me echt heel veel waard. Als Ajax verloor, was er altijd veel leedvermaak. Dat sentiment is voor een groot deel omgedraaid. Trots is misschien niet het goede woord. Ik voel het meer als voldoening. Mensen hebben genoten van ons spel. We hebben liefhebbers blij gemaakt en de harten veroverd", geeft Ten Hag aan. Hij stelt dat de dramatische uitschakeling in de halve finale van de 'altijd zal blijven knagen'. "Er bestaat geen knopje in je hoofd waarmee je dat zomaar even doet. Het is zó moeilijk om daar weer te komen en we waren er zó dichtbij."



Ondanks dat Ten Hag betrekkelijk succesvol is bij Ajax, is hij niet altijd onbesproken geweest. "Het raakt mij niet. Nee, het raakt mij echt niet. Of ik dat heb moeten leren? Dat weet ik niet. Volgens mij zit ik gewoon zo in elkaar. Je moet rationeel blijven denken. Als emoties de overhand krijgen, ga je verkeerde keuzes maken. Dan ga je afwijken en ben je verloren. Het slechtste wat je kunt doen", stelt de oefenmeester, die van mening is dat je als trainer niet moet afwijken van je visie.



"Hoeveel voetbalkenners hebben we in Nederland? Net zoveel als dat er mensen wonen. Het is heel makkelijk kritiek leveren als je geen enkele verantwoordelijkheid draagt. Als je wél aan het stuur zit, dan moet je keuzes maken. Elke dag weer opnieuw", aldus Ten Hag. Hij zegt dat dit seizoen voor hem in principe weinig zal veranderen. "Ik ben niet zo sentimenteel op dat vlak. Ik wil het uiterste uit de mensen halen met wie ik werk. Dát drijft mij. Ik werk niet om in een rijtje met andere trainers te worden geplaatst. Bovendien: het succes van een trainer is ook heel broos."



Ten Hag stelt dat hij komende zomer eens zal gaan genieten van alles dat er afgelopen seizoen gebeurd is. "Vrienden sturen mij weleens van die linkjes door", vertelt de trainer, die nog een benadrukt dat hij komende zomer 'gewoon' bij Ajax wil blijven. "Daar klik ik soms op. Natuurlijk gaat het niet langs me heen. Maar het is niet zo dat ik het ga opzoeken. Weet je, als ik straks op vakantie tussen de bergen zit en ik kijk uit over die prachtige weidse omgeving, dan zal ik nog eens door mijn telefoon scrollen. De stilte om me heen, die prachtige natuur, de zon die tussen de bergen opduikt. Een glas witbier voor mijn neus. Ja, dan zal ik ervan genieten."