Ten Hag: "Ajax is geen favoriet tegen clubs uit de Premier League"

Erik ten Hag ziet Ajax niet als favoriet als Chelsea woensdagavond op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA.

De Amsterdammers gaan na twee groepswedstrijden zonder puntverlies aan kop. Dat -manager Frank Lampard de rol van underdog probeert aan te nemen doet Ten Hag niets.

"Daar vind ik niks van. Ik bereid mijn team zo goed mogelijk voor, wat er omheen gebeurt is voor mij niet belangrijk", aldus de -trainer tegenover de aanwezige media.

Ajax won afgelopen zaterdag met moeite met 1-2 van . "Ik hoef geen reactie te zien", stelde Ten Hag dinsdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel van woensdag. "We moeten gewoon ons spel spelen."

"Het is een andere competitie en morgenavond moet het goed zijn, dat weten de spelers ook. Of wij de favoriet zijn? Ik kan niet zoveel met al die bespiegelingen. We zijn zelfbewust, moedig en hebben vertrouwen. Maar Ajax is geen favoriet als we tegen clubs uit de Premier League spelen."

De aanwezige Engelse media waren vooral benieuwd hoe Ten Hag zijn huidige team vergelijkt met de ploeg van vorig seizoen. Daar wilde de coach niet al te diep op ingaan. "Vorig seizoen was vorig seizoen. We leven in het nu en kijken vooruit", reageerde hij stellig.

Over zijn basisteam voor de confrontatie met the Blues liet Ten Hag ook weinig los. "We zijn er wel uit ja, maar dat vertel ik eerst aan mijn spelers." Ten Hag beschikt over een fitte selectie. Ook van Hakim Ziyech, die niet helemaal fris was na het duel met RKC, verwacht de trainer dat het licht op groen gaat.

Nicolás Tagliafico is woensdag weer beschikbaar, nadat hij tegen RKC geschorst was. Of zijn afwezigheid te maken had met het zwakke spel van Ajax? "Dat hij een bepaald gif en bewustzijn in de ploeg brengt is helder. Maar ik zie er geen direct verband in. De spelers die er zaterdag stonden kunnen dat ook."

"Sterker nog: de tweede helft heb ik wel een team gezien met de juiste mentaliteit", aldus Ten Hag, die woensdag op drie punten hoopt. "Winnen is altijd ons uitgangspunt. Maar als uiteindelijk blijkt dat een gelijkspel het maximaal haalbare is, dan halen we dat eruit."