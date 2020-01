Ten Hag adviseerde Stegeman bij PEC-transfer: "Hij voorziet wel een match"

PEC Zwolle versterkte zich deze maand met Rico Strieder, die op huurbasis is overgenomen van FC Utrecht.

Trainer John Stegeman verwacht veel van de middenvelder, die een verleden heeft bij . Voorafgaand aan de transfer won de PEC-trainer informatie in bij verschillende personen, onder wie Erik ten Hag. De trainer van werkte samen met Strieder bij Bayern en haalde hem vervolgens naar Utrecht.

"Ik heb een vijftal mensen gesproken over Rico. De bevestiging dat hij wedstrijdfit is, heb ik de afgelopen week op het veld gekregen. Daarom speelt hij ook", laat Stegeman in aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen (14:30 uur) weten aan de Stentor.

Stegeman laat weten dat hij met Ten Hag sprak over Strieder. "Ik heb er een goede referentie aan gehad aangezien hij hem meenam van Bayern naar Utrecht en een eerlijk beeld schetst. Dat was niet alleen een lofzang. Hij voorziet wel een match. Anders had hij hem ons denk ik niet aangeraden."

Stegeman erkent dat hij een goede band heeft met de trainer van Ajax. "We hebben veel contact over voetbal", aldus de trainer, die net als Ten Hag een verleden bij heeft. Het contact tussen beide trainers kwam naar eigen zeggen op een 'bijzondere manier' tot stand. "We zijn een keer geclasht. Stonden we als trainers van Heracles en met de hoofden tegen elkaar. Toen we dat uitspraken, ontstond er een vriendschappelijke band. Dan concludeer je dat je best veel gemeen hebt."

Ook in moeilijke tijden liet Ten Hag van zich horen. "Hij stuurde een hele mooie app na mijn incident", aldus Stegeman, doelend op zijn dronkenmansrit van vorig jaar. Hij stapte met alcohol op achter het stuur en ramde een lantaarnpaal en een boom. Hij kon het bericht van Ten Hag waarderen. "Dat doet niet iedereen. Wat hij stuurde? Dat blijft tussen ons, net als de gesprekken over Strieder."