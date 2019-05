Telstar-speler meldt zich ziek vanwege Spurs - Ajax en wordt ontslagen

Telstar heeft het contract van Jordie van der Laan per direct ontbonden. De reden is nogal opmerkelijk te noemen.

De 25-jarige aanvaller had zich vorige week dinsdag ziekgemeld voor de training omdat hij naar de wedstrijd tussen en in de halve finales van de wilde. "Ik was ervan overtuigd dat ik geen vrij zou krijgen van de training", vertelt hij in de IJmuider Courant.



Via een vriend had Van der Laan een kaartje voor het duel in Londen gekregen. Hij verkoos de reis naar Engeland boven een training met zijn werkgever. "Bij deze beslissing heb ik meegenomen dat wij met nergens meer voor speelden en ikzelf gezien het aantal speelminuten in de afgelopen periode slechts een geringe kans had om in te vallen tegen Jong . In elk ander geval zou ik absoluut niet naar Londen zijn gegaan", vertelt hij.



Van der Laan, die dit seizoen niet verder kwam dan zeven competitieduels waarin hij niet scoorde, legt uit dat hij uiteindelijk open kaart heeft gespeeld met Telstar. "Ik heb echter alsnog voor de Champions League-wedstrijd aangegeven dat ik niet ziek was en in Londen zat. Het was dus niet zo dat mensen van de club verbaasd waren mij op televisiebeelden te herkennen, want op dat moment waren ze namelijk al op de hoogte. Het blijft overigens wel bijzonder dat ik met mijn dikke kop drie keer in beeld ben gekomen."



"Ik besef natuurlijk dat het een heel onhandige actie is geweest. Ik heb afgelopen donderdag naar aanleiding van de situatie een gesprek gehad met Piet (Buter, technisch directeur, red.) en in goede harmonie is besloten uit elkaar te gaan", aldus Van der Laan, die eerder al te horen kreeg dat de optie in zijn contract niet gelicht zou worden.