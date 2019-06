Teleurstellend jaar Érick Gutiérrez krijgt vervolg met mogelijk forse blessure

Érick Gutiérrez kreeg in zijn eerste seizoen bij PSV maar mondjesmaat de kans van trainer Mark van Bommel.

De middenvelder hoopte deze maand namens Mexico op de Gold Cup weer veel minuten te kunnen gaan maken. De 24-jarige Guti is echter in de in de tweede wedstrijd van El Tri op het toernooi geblesseerd geraakt en staat mogelijk geruime tijd langs de kant.

Gutiérrez bleef tijdens de met 7-0 gewonnen openingswedstrijd tegen Cuba nog op de bank, maar mocht in de nacht van woensdag op donderdag tegen Canada wel in de basis verschijnen. Ándres Guardado kreeg rust en Gutiérrez stond in plaats van de routinier aan de aftrap. Lang duurde zijn optreden echter niet, daar hij zich nog voor de rust moest laten wisselen.



De middenvelder van greep met nog acht minuten te gaan tot de onderbreking naar zijn hamstring en kon, ondanks dat hij geruime tijd op het veld werd verzorgd, de wedstrijd niet meer hervatten. Gutiérrez werd daarop naar het ziekenhuis vervoerd voor nader onderzoek en de vrees in Mexico is dat hij een scheurtje in zijn hamstring heeft opgelopen. Voor een dergelijke blessure staat een herstelperiode van zes tot acht weken, waardoor de Gold Cup er voor hem al op zou zitten en hij ook de hele voorbereiding op het nieuwe seizoen, inclusief de -voorrondeduels met FC Basel, moet missen bij PSV.



Guardado kwam vanwege de blessure bij zijn landgenoot alsnog binnen de lijnen en de middenvelder van was uiteindelijk een van de grote uitblinkers aan de kant van Mexico. Roberto Alvarado had de favoriet voor de eindzege in de Gold Cup voor de rust al op 1-0 gezet en dankzij twee doelpunten van Guardado werd er uiteindelijk met 3-1 gewonnen van de Canadezen. Mexico is door de zege al zeker van de volgende ronde.