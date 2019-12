Tegenvallers en één uitblinker bij Ajax: "Ik vind zijn ontwikkeling stokken"

Arno Vermeulen, Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen zien duidelijk één uitblinker bij Ajax: Hakim Ziyech.

De middenvelder van de Amsterdammers was volgens het drietal van Studio Voetbal afgelopen jaar cruciaal voor de prestaties van de club, net name in Europa. Volgens Janssen is de Marokkaans international 'in alles' de uitblinker.

"Zijn passing, zijn traptechniek, voetbal, maar ook in persoonlijkheid. Als je ziet hoe hij met die jonge jongens bezig is, hoe blij hij is als ze scoren. Dan is het duidelijk", zegt de oud-middenvelder op de site van de NOS. Van Hooijdonk constateert dat Dusan Tadic vorig seizoen heel belangrijk voor was, maar dat Ziyech nu die rol vervult.

"Maar ik wil ook een puntje geven aan Quincy Promes. Hij is in zijn eerste seizoen al meteen heel belangrijk, zeker in combinatie met Ziyech", aldus Van Hooijdonk. Ook Vermeulen is lovend over Promes, maar geeft de voorkeur aan Ziyech. "We wisten al dat hij goed was, maar ik vond hem nu weer tien procent beter. Zeker in de Europese wedstrijden."

Janssen en Van Hooijdonk vinden zomeraankoop Razvan Marin de grootste tegenvaller bij Ajax. "Je verwachtte er veel van, en het is ook wel een aardige speler, maar hij speelt weinig. Het is een jongen van wie ik denk: als ik Ryan Gravenberch of Jurgen Ekkelenkamp tegen ADO zie spelen, was Marin dan wel nodig geweest?", aldus Janssen.

Vermeulen wijst naar Donny van de Beek. "Ik vind zijn ontwikkeling stokken. Zeker met de belangstelling van verwacht je toch wat meer beslissende momenten van hem", stelt de commentator. "Natuurlijk zie je hem dingen doen waarvan je zegt: wow! Maar met zijn kwaliteiten moet hij eigenlijk elke week iets extra's kunnen geven."