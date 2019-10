Tegenvallende recensies voor Nederlander na Liverpool-debuut

Het basisdebuut van Sepp van den Berg bij Liverpool ging niet onopgemerkt voorbij, want the Reds speelden in EFL Cup met 5-5 gelijk tegen Arsenal.

plaatste zich voor de kwartfinale door de strafschoppen beter te nemen (5-4). Van den Berg krijgt een dag na het doelpuntenspektakel op Anfield nogal wat kritiek te verwerken in de Engelse media, terwijl ook enkele supporterssites niet mild zijn in hun oordeel.

The Telegraph wijst erop dat Liverpool afgelopen zomer aftroefde in de strijd om de handtekening van Van den Berg. De pas zeventienjarige verdediger heeft afgaande op de kraker tegen nog een hoop te leren.

"Hier en daar oogde hij kwetsbaar door de beweging en constante pressing van Gabriel Martinelli. Omdat Van den Berg ooit als vleugelaanvaller begon, is hij sneller dan de meeste centrale verdedigers."

"Het was niet overtuigend wat hij liet zien tegen Arsenal, maar het is nog te vroeg om nu al een oordeel te vellen. Elke verdediger speelt namelijk beter met Virgil van Dijk naast zich." Van den Berg speelde woensdagavond met Joe Gomez naast zich in het hart van de Liverpool-defensie.

Ook supporterswebsite Rush the Kop zag Van den Berg falen bij enkele doelpunten van Arsenal. De centrumverdediger krijgt dan ook een 4,5 als rapportcijfer. "De soms statische verdediger uit Nederland was betrokken bij de 1-1 van Lucas Torreira."

"De tweede helft was nog moeilijk voor de teenager, die duidelijk moeite had om het hoge tempo van de wedstrijd bij te benen. Hij zal ongetwijfeld betere avonden gaan beleven in het shirt van Liverpool. Kop omhoog, jongen."

Anfield Index komt niet verder dan een 5 voor Van den Berg, een cijfer dat ook wordt gegeven door Read Liverpool FC. Laatstgenoemde supportersorgaan benadrukt echter dat debuteren op Anfield voor elke speler een moeilijke opdracht is.

"Het was zijn eerste officiële wedstrijd voor Liverpool en hij maakte een behoorlijk nerveuze indruk. Zijn passing was vaak onnauwkeurig en in verdedigend opzicht had hij het een stuk beter kunnen doen."

Liverpool staat zaterdag tegenover Aston Villa en normaal gesproken vormen Van Dijk en Joël Matip dan weer het hart van de verdediging van de Premier League-koploper.