'Tegenvallende Promes kan eieren voor zijn geld kiezen'

Een halfjaar na zijn vertrek naar Sevilla kan Quincy Promes al terugkeren naar Spartak Moskou, zo meldt Championat donderdag.

Volgens de Russische sportwebsite behoort een verhuurperiode tot het einde van het seizoen tot de mogelijkheden en ziet Promes een rentree in Rusland zelf ook wel zitten. Sevilla is bereid om tijdelijk afscheid te nemen van de aanvaller.

Afgelopen zomer maakte Promes voor een bedrag van twintig miljoen euro de oversteek van Moskou naar Sevilla. De international van het Nederlands elftal was de voorbije jaren de sterspeler van Spartak, maar in Zuid-Spanje heeft hij zijn stempel nog niet weten te drukken. Na 24 officiële duels staat de teller nog altijd maar op een schamel doelpunt, in de Europa League-wedstrijd tegen Akhisarspor (6-0).



Bovendien werd Promes deze week beboet voor het rijden onder invloed: de ex-speler van onder meer FC Twente werd in de avond van 18 december in de buurt van Marbella aan een alcoholcontrole onderworpen en bleek toen met een alcoholpromillage van 0,6 de limiet van 0,25 te hebben overschreden. Het werd niet bekend hoeveel hij moet betalen, maar duidelijk is wel dat het Promes nog niet voor de wind gaat in Spanje.



Woensdag schreef Marca al dat trainer Pablo Machín op zoek is naar aanvallende impulsen, mede omdat Promes nog niet heeft gebracht wat werd gehoopt. Sevilla zou de ontwikkelingen rondom Munir El Haddadi nauwlettend in de gaten houden; de buitenspeler beschikt bij Barcelona over een aflopend contract en daarom is een winterse transfer denkbaar. Naar verluidt heeft de huidige nummer drie van LaLiga concurrentie van stadsgenoot Real Betis.

Eind november beschreven we bij Goal al het succes van Sevilla Promes tot een luxeprobleem maakte. Dat verhaal is hier terug te lezen.