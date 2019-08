Tegenslagen, operaties en Milner's knuffel - Het verhaal van Oxlade-Chamberlain's blessurenachtmerrie

Het was een lange weg terug voor de Engelse middenvelder, die na een zware blessure zijn carrière weer wil oppakken bij Liverpool.

Alex Oxlade-Chamberlain verliet met een grote lach op zijn gezicht St. Mary's Stadium. Logisch ook.

Vergeet de drie kostbare punten die afgelopen weekend pakte bij , want voor de 26-jarige middenvelder betekende deze wedstrijd veel meer dan dat.

Na maar liefst zestien maanden - met daarin lange dagen en donkere nachten - en na operaties, terugslagen, twijfels en zorgen, was The Ox eindelijk terug op het voetbalveld.

"Dat is wat je al die tijd hebt gemist", reageerde de spelmaker na zijn eerste Premier League-basisplek sinds april 2018. "Buitengewoon goed", was Jürgen Klopp's beoordeling over zijn spel tegen zijn voormalige club.

Het was een lange weg die Oxlade-Chamberlain tot dit moment moest afleggen. Veel andere spelers zouden het wellicht niet hebben gered, zó ernstig was de blessure en zo uitdagend de revalidatie.

"Een blessure in een blessure in een blessure", zo omschrijft hij het resultaat van een onschuldige tackle op Aleksandar Kolarov, tijdens de halve finale van de op Anfield tegen .

De Engelsman had geprobeerd om die avond gewoon door te spelen, maar hij wist vrij snel dat er iets niet klopte. Aanvankelijk vreesde hij dat zijn seizoen voorbij was. Oxlade-Chamberlain hoorde vanuit de kleedkamer hoe The Reds het ene na het andere doelpunt maakten en hij vroeg zich af hoelang hij buitenspel zou staan. Een maand, misschien? Of zes weken?

Die nacht kon de middenvelder amper op het been staan, zo erg was de pijn. Een paar dagen later bracht Andy Massey, de clubarts van Liverpool, de volledige, vernietigende diagnose.

Oxlade-Chamberlain had niet alleen de voorste kruisband in zijn rechterknie gescheurd, maar ook de binnenband was beschadigd. Bovendien was een hamstringpees vanaf het bot afgescheurd. Het had volgens Massey niet erger kunnen zijn dan dat.

Het slechte nieuws bleef eerst nog tussen de speler, Klopp en de medische staf om niet voor afleiding te zorgen richting de Champions League-finale. Maar toen zijn medespelers toch ervan hoorden, had James Milner, normaal gesproken geen sentimentele jongen, er geen woorden voor.

"Hij sloeg zijn arm om me heen en dat maakte mij emotioneel", aldus Oxlade-Chamberlain.

Een week later ging de voetballer onder het mes in het Cromwell-ziekenhuis in Londen. Chirurg Andy Williams voerde een volledige reconstructie van de voorste kruisband uit en hij nam een elf centimeter lang transplantaat uit de mediale pees om de hamstring te herstellen.

Vanaf dat moment en op die plek kon de revalidatie beginnen.

Oxlade-Chamberlain was op krukken in Kiev, waar Liverpool tegen naast de Champions League-trofee greep. Twee dagen later, terwijl teamgenoten op vakantie gingen of naar het WK, was hij terug op Melwood. Voor lange en pijnlijke dagen.

Het leven van een geblesseerde voetballer is ongewoon, bezaaid met herhalingen en twijfels. Zes weken lang verplaatste Oxlade-Chamberlain zich op krukken, maar hij werkte ook toen al iedere dag aan zijn herstel. Bijvoorbeeld door te zwemmen en met zware krachtoefeningen en lange sessies op de 'arm bike' op Melwood.

Thuis in Cheshire droeg hij een rugzak om onnodig heen en weer reizen te vermijden - "zoals kamperen in je eigen huis" - en hij bracht veel oncomfortabele avonden in bed door. Soms moest de 32-voudige international nodig naar het toilet, maar wilde hij zijn vriendin Perrie Edwards van de Britse popgroep Little Mix niet wakker maken.

"Ik kan niet mijn vriendin om vier uur 's nachts wakker maken en zeggen: 'Kun je mijn plas legen?'"

Af en toe keerde The Ox terug naar Londen, waar hij en Perrie een huis hebben en hij met één van zijn voormalige fysio's van aan de slag kon.

Liverpool staat de nodige flexibiliteit toe voor spelers die herstellen van langdurige blessures, omdat het voor de gemoedstoestand van een speler niet goed is om altijd maar op Melwood te trainen. Rhian Brewster, die het 'herstelmaatje' werd van Oxlade-Chamberlain, kreeg dezelfde behandeling. Anderen werden naar Florida of Dubai gestuurd voor een verandering van de omgeving.

De moeder van Oxlade-Chamberlain, Wendy, is fysiotherapeut en haar zoon was dan ook een nieuwsgierige patiënt. Hij deed thuis veel research en stelde allerlei vragen aan anderen die vergelijkbare blessures hadden gehad. Carl Jenkinson, zijn voormalige teamgenoot bij Arsenal, was één van hen.

Fysio's bij Liverpool werden tot afleiding gedreven door alle vragen die Oxlade-Chamberlain stelde.

Eén van hen in het bijzonder zou een belangrijk figuur worden in de revalidatie. Richie Partridge stond acht jaar bij Liverpool op de loonlijst als speler, maar hij kwam niet verder dan drie duels in het eerste elftal. Nu is hij een integraal deel van het rehabilitatieteam van de club.

Volgens bronnen binnen de club was Partridge een soort 'wing man' tijdens het herstel. Hij onderzocht de speler iedere dag en ging zelfs mee op vakantie naar Griekenland, Dubai en de Verenigde Staten, zodat de revalidatie nauw kon worden gevolgd.

"Hij heeft een geweldige tijd gehad", grapte Oxlade-Chamberlain in een video op Instagram. Het duo is onafscheidelijk geworden.

In augustus 2018 volgde een nieuwe operatie om de flexibiliteit van de knie en de spieren er omheen te vergroten. De middenvelder heeft nog steeds een filmpje van die ingreep op zijn telefoon. Het is in meerdere opzichten nogal een gruwelijk tafereel.

Maar de operatie hielp wel. In december kon Oxlade-Chamberlain op Melwood buiten loopoefeningen gaan doen en in februari was hij klaar om weer met zijn teamgenoten te voetballen. Zijn eerste oefensessie was tijdens een trainingskamp in Marbella.

Daarna volgde een nieuwe stap voorwaarts en een tegenslag in één. Hij werd geselecteerd voor een duel van Liverpool Onder-23 op het trainingscentrum van Derby County. Klopp was in de media zeer enthousiast over zijn pupil en zei voorzichtig dat The Ox mogelijk nog een rol van betekenis kon spelen in de laatste fase van het seizoen.

De belangstelling was ineens groot, maar een dag voor de wedstrijd voelde Oxlade-Chamberlain ineen een beklemming in de rechterhamstring die gerepareerd was door Andy Williams. Een scan wees uit dat het niets serieus was. Toch ging de spelmaker niet met een goed gevoel mee naar Derby. De dag liep, in zijn eigen woorden, uit op 'een nachtmerrie'.

Al na een paar minuten in de wedstrijd - die veel publiek had getrokken, inclusief ondergetekende - voelde hij zijn hamstring opnieuw. Hij had meteen gewisseld moeten worden, maar om negatieve krantenkoppen te voorkomen hield hij het nog tot de 41ste minuut vol.

Op weg naar de kleedkamer gaf Oxlade-Chamberlain een duimpje omhoog voor de meegereisde journalisten. Maar ondertussen wist hij dat er iets mis was.

Later die dag werd een lichte blessure geconstateerd en dat betekende opnieuw een week revalideren. Terug naar de sportschool en het zwembad. "Alsof je uit de gevangenis komt en weer terug moet", zo beschreef hij het zelf.

Klopp gaf toe dat hij het verkeerd had aangepakt door zo lovend over hem in het openbaar te spreken. "Eén van de grootste fouten die ik heb gemaakt", aldus de Duitser, die beloofde dat hij de speler voortaan 'in de schaduw' zou houden.

Eind april, 367 dagen na de confrontatie met AS Roma, was Oxlade-Chamberlain klaar voor zijn rentree in de hoofdmacht. Zeventien minuten deed hij mee tegen en nog een handvol tegen , op de slotdag van het Premier League-seizoen. In Madrid was de Engelsman een ongebruikte wisselspeler bij de gewonnen Champions League-finale tegen .

De zomer zorgde voor nieuw optimisme. Voor een vakantie in Los Angeles schakelde hij de hulp in van Alex Parsons, een gerenommeerde 'personal trainer', om ervoor te zorgen dat hij helemaal klaar zou zijn voor de voorbereiding.

Bronnen hebben aan Goal laten weten dat de houding van Oxlade-Chamberlain nog belangrijker is geweest. Na zo'n lange afwezigheid was de speler niet ongeduldig of obsessief over wanneer of op welke plek hij zou gaan spelen.

"Ik wil de mensen laten zien dat ik deel kan uitmaken van dit team. Maar ik moet niet vergeten dat het een lange weg terug is naar waar ik wil zijn."

Het herstel is de laatste tien dagen opgevoerd met meer minuten. Hoewel Oxlade-Chamberlain het moeilijk had tijdens het duel met om de Europese Super Cup, vormden die 45 minuten tot zijn wissel de langste periode van speeltijd sinds zijn blessure. Drie dagen later in Southampton stond hij zelfs 89 minuten op het veld, een grote stap voorwaarts.

Lees beneden verder

Of de speler uit Portsmouth zaterdag ook op Anfield aan de aftrap verschijnt is nog niet bekend. Hij zou het geweldig vinden, want met Arsenal is opnieuw een voormalige club van hem de opponent.

Maar ook al speelt Oxlade-Chamberlain niet, dan zal er geen paniek zijn. Na het bereiken van een groot dieptepunt wil de 26-jarige middenvelder nu alleen maar vooruitkijken.

En dat is voor Liverpool alleen maar goed nieuws.