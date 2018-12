"Tegen Wolves zag ik Van Dijk aan het werk en dacht ik: oh my God!"

Liverpool gaat momenteel soeverein aan kop in de Premier League, met een ruime voorsprong op de naaste achtervolgers.

Virgil van Dijk maakt veel indruk bij the Reds en kan geregeld op lovende woorden rekenen in Engeland. Ook Peter Crouch, die met Stoke City tegen Van Dijk speelde, is enthousiast over de Nederlandse verdediger.

"Ik heb tegen hem gespeeld toen hij nog bij Southampton zat. Het was wel bekend dat hij goed was, maar ik had niet gedacht dat hij van de categorie Tony Adams, Sol Campbell en Martin Keown was. Dat waren verdedigers die je gehavend en gekneusd achterlieten. Hij deed me het meeste denken aan Ledley King. Ledley zorgde dat hij nooit in de positie kwam waarin hij slidings of tackles moest maken. Men heeft nooit erkend hoe goed hij eigenlijk was", schrijft Crouch in zijn column in de Daily Star .



"Tegen Wolverhampton Wanderers zag ik Van Dijk aan het werk en dacht ik: oh my God! Het leek dat Adama Traoré aan de zijkant van het veld een opening had gevonden, maar de reactie van Van Dijk was buitengewoon. Normaal gesproken is een grote centrale verdediger in deze situatie gezien. Hij kwam er zo makkelijk tussen en dat laat zien waarom Liverpool in defensief opzicht zo goed presteert", concludeert de spits van Stoke City.



"Als Van Dijk of Mohamed Salah geblesseerd raakt, verandert de titelstrijd", voegt Steve McManaman toe in gesprek met BT Sport . "Natuurlijk presteert Liverpool dit seizoen uitstekend, maar ik denk toch dat Manchester City nog in het voordeel is. Zij krijgen Liverpool nog thuis en hebben de titel eerder gewonnen. Ik wil ook niet teveel druk op Liverpool leggen, al hoop ik natuurlijk van harte dat ze kampioen kunnen worden. Ik zou het graag van de daken willen schreeuwen nu, maar ze hebben nog een lange weg te gaan."