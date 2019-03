"Tegen PSG, Manchester City of Tottenham Hotspur heeft Ajax een grote kans"

Ajax wist dinsdagavond de gehele voetbalwereld te verrassen door met een 1-4 overwinning Real Madrid uit te schakelen in de Champions League.

De Amsterdammers stoten door de klinkende zege door naar de kwartfinales van het miljardenbal, maar Aad de Mos houdt er rekening mee dat de ploeg van Erik ten Hag zelfs de halve finale gaat halen.

De Mos stelt dat de kans op nog meer succes voor Ajax in de Champions League sterk afhangt van de loting, die op 15 maart plaatsvindt. "Als ze in de volgende ronde weer tegen een tegenstander uitkomen die ze zoals Real Madrid laat voetballen, dan gaat ook die eruit. Tegen Paris Saint-Germain, Manchester City of Tottenham Hotspur heeft Ajax een grote kans."



"Voetballend is er in Europa geen enkel team zo goed als Ajax. Lastiger wordt het als ze Atlético Madrid of FC Porto treffen", vervolgt de trainer in ruste in gesprek met Het Nieuwsblad . "Dat zijn teams die de tegenstander door en door bestuderen en inspelen op de zwakke punten. In lijf-aan-lijf gevechten verliezen ze meestal. Zoals in de competitie in Nederland tegen PSV."



"PSV speelde de lange bal en ging overal op het terrein de strijd aan. Resultaat: 3-0 voor PSV. Als de spelers van Ajax naar overwaaiende ballen moeten kijken, is het over. Laat ze echter op een mooi veld tegen een eveneens voetballend elftal spelen en ze voetballen iedereen zoek. Dit Ajax doet me denken aan het Barcelona van de beginjaren van Lionel Messi met Xavi, Andrés Iniesta..."