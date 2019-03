"Tegen een 'vol' middenveld wordt het al snel moeilijker voor De Jong"

Oranje ging zondagavond in de Johan Cruijff ArenA met 2-3 onderuit tegen Duitsland. Dit schreven de Nederlandse kranten over het duel.

De formatie van bondscoach Ronald Koeman herstelde zich knap van de eerste helft, waarin de bezoekers op een 0-2 voorsprong kwamen, en kwam door doelpunten van Matthijs de Ligt en Memphis Depay op gelijke hoogte. Door een late treffer van Nico Schulz vertrok die Mannschaft alsnog met een overwinning uit Amsterdam.



"Au, dat doet pijn", kopt De Telegraaf op het sportkatern. "Behalve met hun oosterburen moesten de internationals namelijk nog met iets anders afrekenen: het verwachtingspatroon. Want hoewel Oranje het EK van 2016 en WK in 2018 vanaf de tv moest bekijken, rekenden de fans voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel met de Duitsers 'gewoon' op een nulletje of drie, vier", schrijft de ochtendkrant. Er wordt gesteld dat Oranje net als in de ontmoeting in Gelsenkirchen (2-2) grote moeite had met de 'beweeglijkheid en geweldige passing tussen de linies' van de Duitsers.



"Met name Matthijs de Ligt wist zich slecht raad met de (steeds andere) lopende mensen. De verdediger van leidde in de vijftiende minuut onbedoeld ook de openingstreffer in door na een voorzet van Schulz uit te glijden", zag men. Er klinken lovende woorden voor de strijdlust van Oranje in de tweede helft. "De strijdlust die daarna aan het licht kwam, vertelde alles over de eenheid die Koeman in een jaar tijd heeft gesmeed. De gelijkmaker van Depay in de 63e minuut was daarvoor de ultieme beloning (2-2) en werd door de bondscoach begroet met een oerkreet."



Het Algemeen Dagblad spreekt van een 'gevoelige tik in de laatste minuut'. "Tot paniek hoeft de nederlaag nog niet meteen te leiden, maar een ronduit gevoelige tik krijgt het nieuwe Oranje te verwerken, na het zo glorieuze eerste jaar onder bondscoach Ronald Koeman. De gewonnen poule in de was leuk en aardig, maar dit jaar telt maar één doel voor Oranje: het EK van 2020 halen", zo luidt de conclusie van het ochtendjournaal. '45 minuten lang is Nederland-Duitsland een klassiek gevalletje 'terug op aarde'."



De rol van De Ligt en Virgil van Dijk bij de eerste twee Duitse treffers wordt aangehaald. "Frenkie de Jong die lange tijd maar niet loskomt van de druk die Duitsland hem oplegt - en een paar keer gevaarlijk balverlies lijdt. Of Memphis, die in al zijn ijver zo nadrukkelijk zoekt naar oplossingen, dat hij amper in de buurt van het doel aan de bal komt. En ook Koeman verliest voor rust het tactische steekspel van bondscoach Joachim Löw, die perfect inspeelt op de kracht en zwaktes van Oranje."



"Oranje anno 2019 is een heerlijke vechtmachine met mannen die lachen, huilen en strijden met elkaar. Een ploeg die naar de toekomst kijkt en niet naar het verleden", zo opent de Volkskrant. "Nee, Nederland is lang niet altijd goed. "De ploeg van bondscoach Ronald Koeman is een ploeg met elan, met vechtlust, een elftal van saamhorigheid dat hongerig is naar succes. En op dat bedje van goed gevoel ontluiken kleurige bloemen met een stevige stengel. De ploeg bulkt bovendien van zelfvertrouwen."



"Nederland heeft mooie, nieuwe talenten, maar in verschillende segmenten van het spel oogt het ook nog wat onbeholpen, is de vaardigheid niet groot genoeg. Ryan Babel bijvoorbeeld is door zijn enthousiasme nuttig bij het herstelwerk, hoewel Koeman uiteindelijk betere aanvallers nodig heeft om werkelijke stappen vooruit te zetten. Dat geldt voor meerdere posities", concludeert de krant, die spreekt van een 'meeslepend' duel. "Om de klasse van Duitsland, de vechtlust van Oranje, de kwaliteit ook van Nederland die vooral bleek in de tweede helft. Zo gaat dat met een enthousiaste ploeg in ontwikkeling."



Trouw stelt dat Frenkie de Jong veel kon leren van het verloren duel met Duitsland. "De Duitse bondscoach Löw had zijn middelste linie verstevigd met vijf bewegelijke spelers. Dan weer Joshua Kimmich, vervolgens Leon Goretzka en soms ook Toni Kroos doken voor De Jong op. Ook de aanvallers Sané en Gnabry lieten zich soms terugzakken", analyseert men. "Tegen een 'vol' middenveld, waarmee Duitsland vanavond ­opereerde, wordt het al snel moeilijker, zo bleek vandaag met name in de eerste helft. De Jong kwam na nog geen kwartier spelen goed weg toen balverlies niet werd afgestraft door Kimmich."



"Oranje miste in het begin de schwung. Frenkie de Jong was onscherp op de gevaarlijkste plek in het veld maar voorkwam zelf dat er écht gevaar kwam. Ryan Babel moest het gevaar creëren. Deed hij ook. Maar tot twee keer toe stuitte hij van dichtbij op de vuisten van de even daarvoor nog uitgefloten Neuer. Vakmanschap als knipoog naar het fluitende publiek", schrijft NRC Handelsblad. "Gevoelsmatig was Oranje bij rust terug bij af. Dus toch, als het erom spant, achter tegen Duitsland. Terwijl het voor het eerst echt ergens om ging. Want alle oefenduels en de Nations League ten spijt, de weg naar het EK 2020 is nu pas ingeslagen."



"Van de twaalf duels die Ronald Koeman nu op de bank heeft gezeten, was die van zondag het belangrijkst", gaat de krant verder. Op weg naar het EK van 2020 moet Oranje verder zien af te rekenen met Estland, Wit-Rusland en Noord-Ierland. "Kortom, ontsnappingsroutes gegarandeerd. Nederland mocht van Duitsland verliezen. Zover leek het niet te komen. Na rust oogde Nederland allerminst verslagen en was het De Ligt die met een kopbal de hoop terugbracht. En ja, toen ging het écht stormen."