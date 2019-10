Teg Hag kan zich vinden in analyse Mourinho: "Daar liggen zeker de kansen"

Ajax treedt woensdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA aan tegen Chelsea in het kader van de Champions League.

Trainer Erik ten Hag is bekend met de kwaliteiten van de Engelse opponent en benadrukt vlak voor de aftrap voor de camera van Veronica dat de ruimtes klein zal moeten houden.

Ten Hag stelt dat de snelheid het grootste gevaar van is. "Ze hebben geweldig veel snelheid en tempo in de ploeg. Dus we moeten oppassen dat het geen wedstrijd wordt die te open is en waarin de ruimtes heel groot worden, want dan zijn ze ontzettend goed. Je moet zelf goed aan de bal zijn."

De oefenmeester van Ajax ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor Edson Álvarez en Lisandro Martínez, die vanavond samen met Donny van de Beek het Amsterdamse middenveld zullen vormen. "Ze moeten balvast zijn. We moeten langzaam op de helft van Chelsea komen en daar aan de bal blijven."

Ten Hag is tevreden over de ontwikkeling van Álvarez en Martínez en wijst daarbij op de resultaten die Ajax al eerder boekte met het duo binnen de lijnen (onder meer zeges op OSC en ). "Ze kunnen in een hoge intensiteit voetballen. Ze hebben natuurlijk ook verbeterpunten, maar je ziet ze vooruitgaan en je ziet dat er steeds meer automatismen in het team komen. Die verbeterpunten liggen met name in de oriëntatie, maar daar maken ze stappen in. Je ziet al een ongelofelijke ontwikkeling ten opzichte van het begin van het seizoen. Het gaat vooruit. Met oriëntatie doel ik op het spel aan de bal, het scannen: dat ze weten waar ze de bal naartoe moeten spelen."

Presentatrice Hélène Hendriks wijst Ten Hag tot slot op een analyse van José Mourinho, die onlangs zei dat Chelsea 'af en toe veel te riskant speelt'. "Daar liggen zeker de kansen", reageert de Ajax-trainer. "Ze spelen vrij open. Ik verwacht dan ook een wedstrijd die op en neer gaat. Maar dat moeten we zoveel mogelijk beperken. We moeten het tempo dicteren en bepalen wanneer we gaan versnellen. Dan hebben we een kans tegen ze."