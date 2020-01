'Ted van Leeuwen slaat toe en haalt versterking weg bij FC Utrecht'

FC Twente gaat zich versterken met Giovanni Troupée.

Volgens TC Tubantia is technisch directeur Ted van Leeuwin erin geslaagd om de 21-jarige rechtsback voor de rest van het seizoen te huren van . Troupée was de afgelopen week nog met de ploeg van trainer John van den Brom op trainingskamp in Spanje en sluit naar verwachting maandag aan in Enschede.

Troupée brak door onder Erik ten Hag en werd in Utrecht gezien als een grote belofte. Hij verloor uiteindelijk de concurrentiestrijd van Sean Klaiber en werd vorig seizoen nog verhuurd aan . Dit seizoen moet hij genoegen nemen met een bijrol in Stadion Galgenwaard.

Onder Van den Brom kwam hij niet verder dan acht invalbeurten in de .

Met gaat Troupée proberen rechtstreekse handhaving veilig te stellen. Na een behoorlijke seizoensstart is de ploeg van trainer Gonzalo Garcia afgezakt naar de twaalfde plaats op de ranglijst. Afgelopen zomer werd met Paul Verhaegh een ervaren rechtsback in huis gehaald, maar hij kampt met een blessure en trainde op het trainingskamp nog niet vol met de groep mee.

Garcia moest in de eerste seizoenshelft noodgedwongen een beroep doen op centrumverdedigers Julio Pleguezuelo en Joël Latibeaudiere op de rechtsbackpositie. Van Leeuwen is nog niet klaar op de transfermarkt, want hij zoekt nog naar een centrale verdediger en een aanvallende versterking. Bovendien is het niet uitgesloten dat een of meerdere spelers vertrekken uit de Grolsch Veste.