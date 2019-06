'Technische staf Lampard bij Chelsea krijgt vorm; Drogba keert terug'

Frank Lampard is topkandidaat om Maurizio Sarri op te volgen als manager van Chelsea, zo weten diverse Engelse media te melden.

Volgens Sky Sports neemt de manager van Derby County een aantal van zijn huidige assistenten mee. Behalve Lampard staan Petr Cech en Didier Drogba voor een terugkeer naar Stamford Bridge, terwijl Shay Given ook in beeld is.

Sarri heeft na een seizoen verlaten voor , waar hij is aangesteld als opvolger van Massimiliano Allegri. Kaveh Solhekol, chief news reporter van Sky Sports , is ervan overtuigd dat Lampard de nieuwe manager van Chelsea wordt. "Dat is zo goed als zeker. Het is momenteel een van de slechts bewaarde geheimen in het voetbal. Er zijn bij Chelsea natuurlijk wel wat zorgen over zijn onervarenheid als manager. Hij is immers slechts een seizoen trainer geweest bij Derby County in de Championship."



Ondanks zijn gebrek aan ervaring als manager zal Lampard worden aangesteld, zo verwacht Solhekol. "Hij is een legende van Chelsea, hij kent en begrijpt de club. Hij weet wie de jonge talenten zijn die hij kan laten doorstromen. Dat moet ook wel vanwege de transferban", zo klinkt het. "Hij gaat een aantal personen meenemen die hem zullen helpen, zoals Jody Morris, die voor Chelsea heeft gespeeld en nu nog assistent-manager is bij Derby. Er gaat ook rond dat Chris Jones van Derby meekomt."



Jones is geen onbekende bij Chelsea. "Hij heeft al twaalf seizoenen als coach gewerkt op Stamford Bridge", vervolgt Solhekol, die verwacht dat de Engelse topclub een aantal grote namen gaat laten terugkeren. "Petr Cech zal terugkeren in een technische rol. Er wordt bovendien gezegd dat Didier Drogba staat voor een terugkeer en dat Shay Given de nieuwe keeperstrainer wordt. Lampard zal dus genoeg mensen om zich heen krijgen die hem gaan helpen." In welke rol Drogba mogelijk terugkeert bij Chelsea is niet duidelijk.