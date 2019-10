Team USA zet charmeoffensief in: "We hopen dat Dest voor ons kiest"

De rechtsback van Ajax staat voor een belangrijke keuze voor zijn interlandcarrière en woensdag kwam hij tegenover zijn potentiële captain te staan.

-aanvaller Christian Pulisic is aanvoerder van de nationale ploeg van de Verenigde Staten en hij is hoopvol dat Sergiño Dest uiteindelijk voor Team USA gaat kiezen en de lokroep van Nederland negeert.

Goal weet dat bondscoach Gregg Berhalter en sportief directeur Earnest Stewart ook in het publiek waren om de wedstrijd tussen en Chelsea te zien in de (0-1).

Het tweetal kwam over om een poging te doen Dest te overtuigen nu hij openlijk heeft aangegeven te twijfelen over zijn toekomst. Hij werd onlangs benaderd door de KNVB en kan nog switchen naar Oranje.

Dest speelde wel twee oefeninterlands met de Verenigde Staten en vertegenwoordigde het land ook in alle jeugdteams, maar dat is nog niet bindend, tot hij een officiële interland voor de VS of Nederland speelt.

Dest werd geboren in Nederland, maar speelt vanwege zijn Amerikaanse vader voor Team USA. Pulisic zou graag zien dat de rechtsback zijn interlandtoekomst in november definitief aan Team USA verbindt.

"Dat hopen we zeker", was Pulisic' duidelijke antwoord op de vraag van het toegestroomde journaille in de Johan Cruijff ArenA. "Dat zeg ik niet omdat we tegenover elkaar stonden, maar omdat hij een vriend is van mij."

"Laatst was hij al eens bij ons nationale team en ik ben blij voor hem dat hij het nu op jonge leeftijd al zo goed doet bij Ajax", besluit de vleugelaanvaller lovend.

Dest beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak in Amsterdam, waar hij Noussair Mazraoui uit de basis heeft gespeeld. De rechtsback gaf zelf in een interview aan deze week zijn keuze bekend te maken.