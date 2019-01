''Te zware' Marcelo zet zinnen op vertrek bij Real Madrid'

Marcelo werd de laatste twee duels van Real Madrid gepasseerd door coach Santiago Solari en op de achtergrond lijkt er meer te spelen.

De linksback was de afgelopen tien jaar niet weg te denken uit de basisopstelling van Real, maar de Braziliaan moest in de afgelopen twee competitiewedstrijden tegen Real Betis en Sevilla opeens genoegen nemen met een plek op de bank. De 22-jarige Sergio Reguilón kreeg van Solari de voorkeur.



Marcelo heeft dit seizoen moeite om zijn topvorm te hervinden en kampt daarnaast ook met wat blessureleed. De 58-voudig international zou verder te zwaar zijn en dat is volgens El Transistor een van de redenen dat Solari besloten heeft om hem te passeren. De verdediger weegt naar verluidt op dit moment ruim zes kilo meer dan de dokters van Real Madrid als streefgewicht voor hem hebben opgesteld.



Dit zou tot grote ontevredenheid bij Marcelo hebben geleid en hij heeft volgens OK Diario en Tuttosport nu zijn zinnen gezet op een vertrek naar Juventus. De Braziliaan werd afgelopen zomer al nadrukkelijk in verband gebracht met een verhuizing naar Turijn, waar hij herenigd zou worden met Cristiano Ronaldo en heeft nu naar verluidt een beroep gedaan op de leiding van Real Madrid.



"Als Juventus een aanbieding doet om me aan te trekken, laat me dan alsjeblieft gaan", zou Marcelo de directie van de Champions League-houder hebben meegedeeld. Technisch directeur Fabio Paratici van La Vecchia Signora treft op dit moment al voorbereidingen om Marcelo aankomende zomer naar Italië te halen, wat het einde van Alex Sandro bij Juventus in zal luiden. Real heeft overigens Júnior Firpo van Real Betis op het oog als vervanger van de Braziliaan.