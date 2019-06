Te Vrede met 'promotiefilmpje' gepresenteerd in het Midden-Oosten

Mitchell Te Vrede vervolgt zijn loopbaan in Saudi-Arabië. Al-Fateh maakt bekend dat de spits zijn handtekening onder een contract heeft gezet.

Te Vrede was transfervrij nadat zijn verbintenis bij het gedegradeerde afliep en heeft gekozen voor een tweede buitenlandse avontuur.



Eerder speelde Te Vrede in 2017 een aantal maanden voor het Turkse Boluspor. Na zijn vertrek bij die club koos de spits voor een dienstverband bij NAC. In anderhalf jaar speelde Te Vrede 42 wedstrijden voor de Parel van het Zuiden, waarin hij goed was voor 13 doelpunten. De spits eindigde afgelopen seizoen met NAC op de laatste plaats in de , waardoor de club uit Breda volgend seizoen actief is in de .



🎥 | المهاجم الهولندي " ميتشيل تي فريدي " نموذجي 🇳🇱💙💚 pic.twitter.com/ZQwZD0eUiR — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) June 23, 2019

Het was al bekend dat Te Vrede niet met NAC mee zou gaan naar de Eerste Divisie, daar zijn contract afliep. De voormalig spits van , , en sc heeft dus gekozen voor een lucratief avontuur in het Midden-Oosten. Al-Fateh heeft de komst van Te Vrede bekendgemaakt met een filmpje, waarin eerst beelden van Nederland te zien zijn. Na de promotiebeelden van Nederland volgen verschillende doelpunten van Te Vrede in het shirt van NAC.Al-Fateh, afkomstig uit Al-Hasa, eindigde afgelopen seizoen als negende in de Saudische competitie. De nieuwe club van Te Vrede werd tot dusver één keer kampioen van Saudi Arabië, in seizoen 2012/13.