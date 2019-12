Te goed om te degraderen? Arsenal slaapwandelt richting rode streep

The Gunners staan nog maar zeven punten boven de degradatiestreep na de kansloze thuisnederlaag tegen Manchester City.

Interim-trainer Freddie Ljungberg zei na afloop van de 0-3 nederlaag zelf dat het tijd is dat een beslissing neemt over zijn positie.

Het is veelzeggend dat de clublegende al na vijf wedstrijden als eindverantwoordelijke schoon genoeg heeft van zijn rol. De clubleiding treuzelt echter veel te lang met het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer.

Hoe kan het dat een club met zoveel statuur als Arsenal gewoon achterover blijft leunen terwijl het bezig is aan een catastrofaal seizoen? Want zo is de sitautie en het risico bestaat dat men nog verder afglijdt als het bestuur niet ingrijpt.

Fans zullen het absoluut niet willen horen, maar momenteel drijft stuurloos Arsenal af richting de gevarenzone. De ploeg staat weliswaar zeven punten voor op de nummer 17, maar met uitwedstrijden tegen en kan het tegenzitten.

Bovendien volgen er ook nog zware thuiswedstrijden tegen en , dus met een beetje pech is die 'voorsprong' verdwenen tegen de tijd dat 2020 van start gaat.

Het moet worden gezegd dat de sympathieke Ljungberg er niet in slaagt de spelersgroep te motiveren, maar tegelijkertijd is het zo dat hij geen enkel mandaat heeft en gewoon probeert te helpen met zeer beperkte middelen.

Hij heeft nu een ploeg onder zijn hoede zonder enig zelfvertrouwen door de slechte achttien maanden onder de veel te laat ontslagen Unai Emery. Ook blessures en schorsingen helpen Ljungberg's missie niet.

Maar hoe groot de problemen op het veld ook zijn, buiten de lijnen gaat het nog veel slechter. Ljungberg wordt aan zijn lot overgelaten omdat de leiding boven hem volledig lijkt te ontbreken.

Hoe kan dit? Waar is het leiderschap, waar is de wil om te ontsnappen aan een steeds nijpender wordende situatie in het Emirates Stadium?

Het is al meer dan drie weken geleden sinds Emery zijn congé kreeg. Er zijn wat verkennende gesprekken gevoerd, maar de club lijkt nog niet eens een shortlist te hebben.

Het is een beschamende vertoning voor een club die zichzelf graag omschrijft als een van de leidende clubs in Europa.

Ondertussen mag Ljungberg niet eens een eigen assistent aanstellen om meer uit de groep te halen die momenteel helemaal niets klaarspeelt.

Hij zal de komende wedstrijden waarschijnlijk weer proberen om er het beste van te maken met alleen een keeperstrainer en hoofd jeugdopleiding Per Mertesacker aan zijn zijde. Wat moet hij anders?

"Zoals ik al tegen de club heb gezegd, is dit een enorme eer", zei Ljungberg na afloop van de zondagse nederlaag. "Per combineert nu twee jobs. Het is tijd dat er duidelijkheid komt zodat iedereen weet waar hij aan toe is."

"Ik ben vereerd met mijn huidige rol en probeer dingen zo goed mogelijk te doen, maar ik denk dat het goed is als er een eindbeslissing komt, wat er dan ook wordt besloten."

Het feit dat Ljungberg nu al smeekt om een beslissing toont aan dat hij zich terdege bewust is van de gevaarlijke positie waarin Arsenal zich bevindt.

Toch lijken de mensen boven hem geen enkel idee te hebben hoe ze de problematiek bij Londen's meest succesvolle club op kunnen lossen.

Nog maar enkele maanden geleden werd head of football Raul Sanllehi omgedoopt tot 'Don Raul' toen hij Nicolas Pépé voor een clubrecord aantrok, maar die positiviteit is volledig verdwenen.

Sanllehi, algemeen directeur Vinai Venkatesham, technisch directeur Edu, hoofdonderhandelaar Huss Fahmy en - natuurlijk - de Kroenkes zijn allemaal debet aan het dramatische verloop van het seizoen.

Al weken voor Emery's ontslag was duidelijk dat een nieuwe trainer pure noodzaak was. Ze hadden allemaal maandenlang de tijd om een opvolger te strikken, maar er wordt niets geregeld.

Waar is die planning? had binnen enkele uren na het ontslag van Mauricio Pochettino een opvolger klaar in de persoon van José Mourinho en kijk waar ze nu staan.

De aartsrivaal van Arsenal is bezig aan een winning streak en koerst af op de , terwijl het slaapwandelende Arsenal met de week verder afglijdt naar de degradatiezone.