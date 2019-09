Taylor Harwood-Bellis: Man City's homegrown oplossing in de verdediging

De 17-jarige wordt getipt voor zijn debuut in het eerste na een indrukwekkend voorseizoen bij Manchester City.

Toen Pep Guardiola zich voor het eerst liet zien als coach van , werd hij ten overstaande van de duizenden fans vergezeld door diverse mensen die de club vertegenwoordigden.

Onder hen waren Kelechi Iheanacho namens het eerste team, Steph Houghton als captain van het dameselftal en een verlegen, veertienjarig talent uit de jeugdopleiding met de naam Taylor Harwood-Bellis.

"Een van de redenen waarom ik hier ben gekomen is omdat ik weet hoe goed er hier wordt gewerkt in de jeugd", vertelde Guardiola drie jaar terug aan de fans. "Voor mij is het geweldig om die jonge gasten te zien en me voor te stellen dat ze op een dag het eerste elftal komen versterken."

Diezelfde verlegen Harwood-Bellis is inmiddels langer dan Guardiola en dankzij zijn goede voorseizoen mag hij tijdens een blessurecrisis bij het eerste elftal eindelijk meetrainen met de hoofdmacht.

De nu 17-jarige verdediger staat voor zijn profdebuut nu hij indruk maakt als mogelijke vervanger van de langdurig afwezigen Aymeric Laporte en John Stones.

Harwood-Bellis kreeg in het voorseizoen al wat kansen in het Verre Oosten om te ruiken aan het grote werk. Hoofd jeugdopleiding Jason Wilcox en Rodolfo Borrell adviseerden hem mee te nemen en de jongeling stelde niet teleur.

Tijdens de training stond hij zijn mannetje tegen spelers als David Silva en Raheem Sterling, terwijl hij buiten de lijnen 'gewoon' dezelfde rustige en beleefde jongeman bleef.

In de eerste oefenpot tegen West Ham speelde hij de volle negentig minuten en hij verraste de technische staf met zijn rust en volwassenheid tijdens de 4-1 zege.

City's filosofie van het opbouwen van achteruit bleef stevig overeind met Harwood-Bellis in de ploeg. Hij oogde zeer vertrouwd met het systeem dat ook de jeugdspelers wordt bijgebracht in de academy.

Hij was steeds aanspeelbaar en ging ook zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg als hij onder druk stond. Met korte passjes op Rodri en Laporte hield hij de typische manier van voetballen van Guardiola keurig in ere.

Toen Stones ontbrak na de -verplichtingen met Engeland, liet Harwood-Bellis wederom zien een waardige vervanger te zijn. "Ik was onder de indruk", beaamde ook Guardiola. "Ik kende hem niet zo goed, maar in China was Taylor zo goed."

De trainer gaf hem nog geen kansen in de Premier League, maar is zijn pupil niet vergeten. Harwood-Bellis mag nog steeds meetrainen met de hoofdmacht en maakt dinsdag deel uit van de wedstrijdselectie die het tegen Preston North End op gaat nemen in de .

Vermoedelijk vormt hij het centrale verdedigingsduo samen met de jonge Spanjaard Eric Garcia, nu Guardiola het voorlopig zonder Laporte en Stones moet stellen. Zodoende komt de kans voor Harwood-Bellis vermoedelijk wat eerder dan gepland, maar ook zonder blessures was zijn kans vroeg of laat gekomen.

Het is waar dat Guardiola graag een ervaren verdediger aan willen trekken toen Vincent Kompany deze zomer vertrok, maar de club vond Harry Maguire te duur. Andere opties werden echter niet verkend omdat Guardiola en director of football Txiki Begiristain hun twee jonge groeibriljanten niet in de weg wilden zitten met B-keuzes.

Garcia kreeg vorig seizoen al wat minuten tijdens diverse duels in de Carabao Cup en de captain van Spanje Onder-19 vormt al tijden een goed blok met Harwood-Bellis, met wie hij bij City Onder-18 speelt en tot de FA Youth Cup finale reikte.

Met zijn 1.88 meter lange lijf, oogt Harwood-Bellis al klaar voor het grote werk. Hij excelleerde op jeugdniveau, is twintigvoudig jeugdinternational van Engeland en was de captain van zowel de Onder-16 als de Onder-17 van zijn land.

Hij kwam op zijn achtste bij Manchester City terecht via hetzelfde jeugdtoernooi als waar Phil Foden werd ontdekt. Laatstgenoemde is nu een stapje verder bij de club, maar ook hij wordt voorzichtig gebracht door de clubleiding.

City is zuinig op haar talenten en Harwood-Bellis heeft momenteel een goede kans om zich in het eerste elftal te spelen. Makkelijk zal het niet worden, maar de bescheiden jongen kan uitstekend voetballen.