'Tapia vraagt Feyenoord om oplossing voor lastige situatie'

Renato Tapia heeft Feyenoord gevraagd te mogen uitzien naar een oplossing voor zijn inmiddels lastige situatie, zo meldt De Telegraaf.

Volgens het dagblad wil de middenvelder annex verdediger niet langer op de bank verpieteren en aast hij deze transferperiode op een al dan niet tijdelijk vertrek uit Rotterdam-Zuid. Tapia, 23 jaar, heeft vooral vanwege de Copa América van komende zomer in Brazilië een vertrekwens.

De Peruviaans A-international, tevens vice-captain van zijn vaderland, wil speelritme opdoen bij een andere club. Een verhuur kan ook gunstig voor Feyenoord uitpakken. Als Tapia in goede vorm naar de Copa América gaat en hij daar een goed toernooi afwerkt, is de kans groter dat hij dan een transfer kan maken en Feyenoord een leuk bedrag oplevert.



Tapia kwam in januari 2016 voor 2,4 miljoen euro over van FC Twente, dat hem in 2013 van Club Esther Grande De Bentin uit Peru had overgenomen. Na slechts 31 competitieduels in de hoofdmacht van de Tukkers ondertekende Tapia een contract tot medio 2020 met Feyenoord, waar hij door de moordende concurrentie nog minder wedstrijden in competitieverband speelde: dertig stuks.



De Telegraaf schrijft dat FC Groningen voor de kerstperiode interesse had in Tapia. Dat resulteerde echter niet in besprekingen voor een huurperiode. De middenvelder maakt dan ook deel uit van de selectie van Giovanni van Bronckhorst voor het trainingskamp in Spanje.