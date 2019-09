Tango in Parijs! Het Galáctico-podium is eindelijk van Eden Hazard

Na een wat moeizame start in Spanje kan de recordaankoop van Real Madrid tegen Paris Saint-Germain eindelijk een hele wedstrijd spelen.

Paris Saint-Germain en werden allebei geteisterd door blessures in de aanloop naar hun -duel van woensdagavond in het Parc des Princes.

Het zou gezien de kwaliteiten in beide kampen het topaffiche van deze speelronde moeten zijn. De selecties lijken echter meer van het niveau International Champions Cup dan Champions League.

heeft fors geïnvesteerd - te fors, volgens sommigen die willen dat de UEFA ingrijpt - om spelers als Edinson Cavani, Neymar en Kylian Mbappé te halen. Thomas Tuchel heeft met dat drietal een voorhoede die het bekende trio van kan evenaren, maar de Duitse coach kon ze nog niet alledrie tegelijk inzetten.

Cavani en Mbappé zijn nog geblesseerd, nadat ze eind augustus uitvielen tijdens de competitiewedstrijd tegen . Neymar is ondertussen hersteld van de voetblessure die hem deelname aan de Copa América kostte. In de Champions League is hij echter nog geschorst vanwege zijn tirade na PSG's bizarre uitschakeling tegen , vorig seizoen.

Daardoor zou er in de aanvalslinie van de Fransen een ietwat surrealistisch beeld kunnen ontstaan, met Eric Maxim Choupo-Moting - gedegradeerd met Stoke City - als aanvalsleider.

Real Madrid heeft zo z'n eigen problemen. Het is geen geheim dat Zinédine Zidane een bepaalde kern heeft die hij vertrouwt, een kern waaraan hij zich vasthoudt zolang het mogelijk is. Maar die vaste groep, die driemaal de Champions League won, is beschadigd.

Marco Asensio is uiteraard nog lang afwezig met een zware blessure en Zidane's plannen werden de afgelopen weken nog verder verzwakt.

Sergio Ramos is geschorst voor de opzettelijke gele kaart die hij vorig seizoen pakte in de heenwedstrijd tegen . Maar zelfs als de routinier wel mocht spelen, dan was hij niet fit genoeg geweest.

Collega-centrumverdediger Nacho Fernandez is ook niet inzetbaar wegens een schorsing, wat betekent dat Raphaël Varane en Éder Militão aan de aftrap zullen verschijnen.

Marcelo kun je ook toevoegen aan de lijst met blessuregevallen. Zijn plaats zal worden overgenomen door zomeraanwinst Ferland Mendy. Isco kreeg dit seizoen van Zidane speeltijd in LaLiga, maar ook hij is geblesseerd. Qua creativiteit zal het daarom vooral moeten komen van James Rodríguez, die net als Toni Kroos en Casemiro één van slechts drie middenvelders in de wedstrijdselectie is.

Luka Modric komt namelijk niet in actie, omdat hij afgelopen weekend net als Federico Valverde niet ongeschonden uit de wedstrijd tegen kwam.

Zidane en clubpresident Florentino Perez merken nu hoe kostbaar het is dat ze Gareth Bale en James niet konden verkopen, aangezien Real daardoor geen middenvelder als Paul Pogba of Christian Eriksen kon binnenhalen.

Op dit moment lijken Los Blancos nogal kwetsbaar op die positie en men hoopt dat verdere blessureproblemen uitblijven. Het positieve aan het feit dat het duo is gebleven, is dat ze allebei goed presteren. Bale maakt goals en James is een belangrijke schakel in het centrum.

Zidane wordt dus gedwongen om van zijn favoriete basiself af te wijken en een aantal van zijn peperdure zomeraankopen op te stellen. Behalve Militão en Mendy verschijnt mogelijk ook Eden Hazard aan de aftrap.

Zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen werd verstoord door een dijbeenblessure en daarvoor leek hij al niet helemaal fit in oefenduels van Real.

Afgelopen weekend kwam dan eindelijk zijn officiële debuut, na een uur spelen tegen Levante. En hoewel Real worstelde om dat duel te beslissen, waren de reacties over Hazard's impact positief.

De Belg reisde vorige week nog naar zijn thuisland, waar de medische staf van de Rode Duivels zijn fitheid testte. Er werd besloten dat hij tegen San Marino en Schotland nog niet werd ingezet.

België miste Hazard niet, want beide duels werden met 4-0 gewonnen, maar Madrid zou hem woensdag zeker wel kunnen gebruiken.

Als duurste speler in de clubhistorie, met een uniek dribbeltalent, is dit het ideale moment voor Hazard om na een traag begin de harten van de Real-fans te veroveren.

Het Galáctico-podium is eindelijk van Eden Hazard.