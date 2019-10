Talenten streven vedette voorbij: "Dit betekent einde loopbaan bij Arsenal"

Mesut Özil is onder Unai Emery op een zijspoor beland bij Arsenal en oud-speler Ray Parlour denkt daarom dat het voor de Duitser einde verhaal is.

Volgens Parlour is Özil in de pikorde van de Londense club voorbijgestreefd door enkele zelfopgeleide talenten, waardoor een tussentijds vertrek uit het Emirates Stadium niet ondenkbaar is.

"De jonge spelers van hebben een goede indruk achtergelaten. Mede daardoor behoort Özil niet eens meer tot de wedstrijdselectie van Emery", zegt Parlour in een onderhoud met talkSPORT. "Ik ben bang dat zijn loopbaan bij Arsenal erop zit. De jongere spelers krijgen op dit moment de voorkeur en in mijn optiek is dat ook volledig terecht."

"Bukayo Saka heeft zijn kans gegrepen aan de linkerkant en Gabriel Martinelli heeft zijn kwaliteiten ook al laten zien. En Dani Ceballos had zondag een basisplaats tegen . Emery heeft momenteel verschillende opties", voegt Parlour, die tussen 1992 en 2004 voor Arsenal speelde, daaraan toe. Het contract van Özil bij de huidige nummer drie in de Premier League loopt door tot medio 2021.

Parlour ziet dat buurman door een moeilijke periode gaat, maar de voormalige middenvelder denkt niet dat Arsenal het heel veel beter doet, ondanks de betere positie in de rangschikking. "Arsenal ligt niet mijlenver voor op Tottenham en het blijft daardoor een strijd wie hoger gaat eindigen. Tottenham kan nog steeds een inhaalrace inzetten. Met een overwinning kan het vertrouwen daar maar zo weer terug zijn. Met twee of drie zeges keren ze helemaal weer terug in de top van de Premier League."

Tottenham verloor zaterdag met 3-0 van en bezet momenteel de negende plaats, vier punten achter Arsenal.