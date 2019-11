Tahith Chong houdt alle opties open: "Ik heb een contractvoorstel gekregen"

Het is nog onduidelijk waar de toekomst van Tahith Chong ligt. De negentienjarige aanvaller komt bij Manchester United amper aan spelen toe.

Chong beschikt bij United over een aflopend contract, maar toch kan hij bijtekenen. "Ja, ze hebben het aangeboden, maar op dit moment is het seizoen ook in volle gang", zegt de Nederlander tegenover FOX Sports.

Het talent wordt de laatste weken gelinkt aan , maar Chong wil weinig zeggen over zijn toekomstplannen. "Het is op dit moment vroeg. Ik ben nog een speler van . Daar ben ik mee bezig en daar is mijn focus op. Het contract gaat vanzelf wel komen."

Ook een huurtransfer in de winterstop sluit hij niet uit. "Voor mij zijn alle opties open. Maar het is belangrijk om m'n focus te houden op het seizoen. Ik zie vanzelf wel waar het naartoe gaat."

Tahith Chong heeft zich maandag gemeld bij , dat aan gaat treden tegen Jong Gibraltar in de EK-kwalificatie en vriendschappelijk tegen Jong Engeland. "We hebben een hele goede groep met heel veel talent."

Bij het eerste van United zit Chong zelden bij de wedstrijdselectie, waardoor hij het voornamelijk moet stellen met minuten bij de beloften. "De wedstrijden bij Onder-23 zijn belangrijk, omdat ik niet altijd bij het eerste speel. Het is voor mij lekker om negentig minuten te spelen. Je merkt wel dat je wedstrijdritme mist."