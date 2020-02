'Tahith Chong denkt nog steeds na over transfer en vijfjarig contract'

Internazionale werkt nog steeds aan de komst van Tahith Chong.

Vorige maand werd duidelijk dat de grootmacht uit de belangstelling heeft voor de vleugelaanvaller van , die in het bezit is van een aflopend contract,.

Dinsdag stelt FCInterNews dat de gesprekken tussen beide partijen voorspoedig verlopen. Een akkoord over een contract komt in zicht, zo klinkt het.

Volgens de berichtgeving zijn de gesprekken tussen de clubleiding van en het kamp-Chong inmiddels al enkele weken gaande.

De twintigjarige jeugdinternational van Oranje heeft een vijfjarig contract voorgeschoteld gekregen met een jaarsalaris van anderhalf miljoen euro, dat automatisch toeneemt in de loop der jaren.

Chong heeft zijn jawoord nog niet gegeven, daar hij zou inzetten op een jaarsalaris van minimaal twee miljoen euro dat in de loop der tijd kan groeien tot drie miljoen euro. Verwacht wordt dat beide partijen water bij de wijn zullen doen.

Er is echter ook nog 'enige afstand' tussen de clubleiding en Mohammed Sinouh, de vertegenwoordiger van Chong. Naar verluidt wilde Sinouh aanvankelijk een commissie van zeven miljoen euro opstrijken, maar heeft hij zijn eisen inmiddels laten dalen tot vier à vierenhalf miljoen euro.

Algemeen directeur Giuseppe Marotta van Inter vindt dat nog steeds aan de hoge kant en denkt aan een bedrag van 1,5 tot maximaal 1,8 miljoen euro. Zolang de gesprekken lopen, is Sinouh van plan om aanbiedingen uit landen als Frankrijk, Duitsland en Spanje te blijven bestuderen.

In de berichtgeving valt alleen de naam van Sinouh; het is onduidelijk in hoeverre Erkan Alkan, de andere zaakwaarnemer van Chong, betrokken is bij de deal. Het is daarom niet bekend of Inter ook aan hem een commissie zou moeten betalen.

Fabrizio Romano, journalist voor Sky Italia, plaatste vorige maand op Twitter een foto van Sinouh in Milaan; Alkan werkte in het verleden bij de Stellar Group samen met Sinouh. In januari schreef Voetbal International dat Alkan een ontmoeting heeft gehad met vertegenwoordigers van Internazionale om over Chong te praten.