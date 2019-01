"Tagliafico zit erg goed bij Ajax en denkt niet na over een vertrek"

Nicolás Tagliafico heeft geen enkele intentie om Ajax snel te verlaten, zo verzekert zijn zaakwaarnemer Claudio Jara bij Radio Marte.

De Argentijnse linksback wordt in de wandelgangen gelinkt met clubs uit de Premier League en de Serie A, maar zijn belangenbehartiger sluit een snel vertrek van Tagliafico uit Amsterdam uit. "Hij zit erg goed bij Ajax, hij denkt niet na over een vertrek uit Nederland. Hij voelt zich daar erg op zijn gemak", aldus Jara, die heeft meegekregen dat de international in verband wordt gebracht met Napoli.

"Ik heb nooit iets gehoord van iemand van Napoli over Tagliafico. In het verleden was er wel interesse uit Engeland, maar ik weet niets van belangstelling van Napoli." Jara zegt dat Tagliafcio wel goed zou passen bij de Italiaanse topclub waar Diego Armando Maradona furore maakte. "Net als veel Argentijnen volgen we Napoli. Het is zo'n beetje het tweede team voor iedere Argentijn. Tagliafico is jong en wordt een speler van wereldklasse. Voor Napoli zou het echt een goede aankoop zijn", besluit de zaakwaarnemer.



De 26-jarige linkervleugelverdediger kwam een jaar geleden voor enkele miljoenen euro's over van Independiente. Sindsdien is Tagliafico de vaste linksback van Ajax en heeft hij 39 wedstrijden voor de club gespeeld, waarin hij 5 doelpunten en 7 assists produceerde. De twaalfvoudig Argentijns international ligt nog tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.