Tagliafico: "We moeten zorgen dat Messi kan genieten"

De linksback van Ajax denkt dat de Argentijnse sleutel naar succes ligt bij Lionel Messi. Iedereen moet een stapje harder om hem te ontlasten.

Nicolás Tagliafico heeft zich dankzij zijn goede spel bij opgewerkt tot onomstreden basisspeler bij Argentinië en de linksback gaat samen met Lionel Messi & Co proberen om de Copa América te winnen. De grote vedette van het elftal stond al driemaal in de finale van het Zuid-Amerikaanse kampioenschap, maar won nooit, zoals hij ook de WK-finale niet kon winnen.

De 31-jarige Messi kende wel weer een geweldig seizoen bij , met 51 goals in alle competities. Van hem wordt altijd verwacht dat hij zijn land naar grote hoogten stuwt, zelfs nu de ploeg midden in een transformatieproces zit. Veel spelers staan voor hun eerste grote toernooi nu de Copa América later deze maand van start gaat in Brazilië.

Tagliafico kent de druk die op de schouders van zijn landgenoot rust en weet dat hij het niet alleen kan doen. "Het is enorm lastig om tegen hem te spelen en daarom extra lekker om hem in je ploeg te hebben", stelt de Ajacied in een exclusief interview met Goal. "We moeten allemaal hard werken om te zorgen dat hij wat ontlast wordt. We moeten zorgen dat hij van het spel kan genieten."

De 26-jarige linksback geeft toe dat toernooiwinst wellicht wat teveel is gevraagd voor het relatief onervaren team, maar de ploeg gaat de huid duur verkopen, belooft hij. "We gaan proberen een geweldig toernooi te spelen, maar zien onszelf niet als de favoriet. We willen gewoon de beste versie van onszelf laten zien. We hebben wel de droom te winnen, maar we zitten in een transitie en het ultieme doel is nu om een goede groep te worden die er alles aan doet."

Tagliafico kijkt net als Messi terug op een uitstekend seizoen. Bij Ajax won hij de landstitel en de , terwijl men ook tot de halve finale van de reikte. De linksback is een steunpilaar van de Amsterdammers en besloot de club ondanks interesse van met name Altético Madrid trouw te blijven. Hij koos voor een contractverlenging en beloofde de fans nog minimaal een seizoen te blijven.

"We hebben samen besloten dat ik nog een jaar blijf en dan het seizoen daarna vertrek, als het zover mag komen", aldus Tagliafico. "We zijn nu een van de sterkste teams van Europa na het bereiken van de halve finale in de Champions League. Ik ben heel tevreden in Amsterdam. De mensen houden van me en ik voel me uitstekend. Het is dus goed om hier te blijven en dan zien we daarna wel wat er gebeurt."

Tagliafico betreurt het ten slotte dat het team nu deels uiteen valt met het vertrek van Frenkie de Jong en mogelijk ook Matthijs de Ligt. "Frenkie heeft enorme kwaliteiten en is zo slim op het veld. Hij gaat zeker weten slagen bij Barcelona en Matthijs heeft ook een geweldige toekomst voor zich. Hij is technsich én tactisch erg sterk. Het is logisch dat iedereen die twee volgt en Matthijs gaat het ook goed doen, waar hij uiteindelijk ook tekent."