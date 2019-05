Tagliafico stelt Ajax-fans gerust: "Wordt hopelijk een geweldig jaar"

Nicolás Tagliafico werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Ajax, maar de Argentijn belooft dat hij blijft.

De supporters van de Amsterdammers hoeven zich geen zorgen te maken over een aftocht van de linksback. Tagliafico liet vrijdagmiddag namelijk via de officiële kanalen van weten dat hij aankomend seizoen ook in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen zal zijn. De Zuid-Amerikaan heeft een nieuw contract ondertekend, waarin een 'commitment' is opgenomen dat hij ook komend seizoen Ajacied is.



"Hallo fans, hoe gaat het?", begint hij een korte videoboodschap. "Ik wil jullie vertellen dat ik nog een seizoen zal blijven. Hopelijk wordt het een geweldig jaar, net als dit seizoen." Tagliafico is sinds januari vorig jaar actief bij Ajax, dat hem overnam van het Argentijnse . De linksback tekende destijds een tot medio 2022 doorlopend contract en zal dus in ieder geval tot de zomer van 2020 in Amsterdam blijven.



Tagliafico is in anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in de Ajax-verdediging en het nationale elftal van Argentinië. De vleugelverdediger speelde alle vier wedstrijden tijdens het WK in Rusland van vorig jaar zomer. La Albiceleste werden in de achtste finale uitgeschakeld door wereldkampioen Frankrijk (4-3). Zijn sterke optredens voor club en land vielen ook op bij de beleidsbepalers van , maar tot een transfer richting Spanje zal dat voorlopig niet leiden.



Marc Overmars spreekt op de website van Ajax van 'mooi nieuws'. "En het is een goed signaal naar de groep toe. Het laat zien dat we ambitieus zijn, ook voor de toekomst", aldus de directeur voetbalzaken.