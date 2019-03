Tagliafico 'ontsnapt' aan rode kaart: "Rare actie, maar niet gewelddadig"

Ajax ging zondag met 1-0 onderuit op bezoek bij AZ en liep zo een knauw op in de strijd om de landstitel met PSV, dat nu vijf punten meer heeft.

Na afloop van de wedstrijd ging het echter niet alleen over de nederlaag van , aangezien ook Nicolás Tagliafico onderwerp van gesprek was. De Argentijn duwde na een kopduel met Jonas Svensson, waarbij de twee allebei op de grond terechtkwamen, zijn tegenstander met zijn voet van zich af en na afloop van het duel werd gesproken over een 'natrappende beweging' van Tagliafico. Oud-scheidsrechter Reinold Wiedemeijer laat namens de KNVB weten zich echter te kunnen vinden in het besluit van Serdar Gözübüyük om de linksback niet weg te sturen.



"Wij hebben dit uiteraard bekeken en wij zien dat het been van Tagliafico onder die jongen ligt", reageert Wiedemeijer bij FOX Sports. "Wij zien hem een wegduwende beweging maken en vinden dat een rare actie, maar niet gewelddadig. De VAR kan alleen ingrijpen als 'hij' het een rode kaart vindt. Dat vindt deze VAR niet en wij kunnen ons daar wel in vinden."



Dat besluit kwam als een geluk bij een ongeluk voor Tagliafico, daar Ajax de strijd om de landstitel na de nederlaag in Alkmaar niet meer in eigen hand heeft. Doordat eerder op de zondag nipt won van is het gat nu vijf punten en de Amsterdammers moeten op zondag 31 maart in de eigen Johan Cruijff ArenA van de titelconcurrent winnen om de marge weer terug te brengen tot twee punten.