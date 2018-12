Tagliafico nuchter over karatetrap Müller: "Zoiets gebeurt soms"

Nicolás Tagliafico accepteert de excuses van Thomas Müller, nadat de Ajax-verdediger woensdagavond een karatetrap van de Duitser kreeg.

Müller kreeg een kwartier voor tijd rood toen hij in een poging om een bal aan te nemen het hoofd van Tagliafico vol raakte met zijn noppen. De linksback werd op het veld gehecht en speelde de wedstrijd uit. Müller zocht Tagliafico na afloop in de kleedkamer van Ajax op en bood donderdag via Twitter nogmaals zijn excuses aan.



Tagliafico aanvaardde de excuses en stuurde Müller niet veel later een tweetje terug. "Ik weet het. Het gaat goed met me, bedankt voor het vragen. Succes." In gesprek met Ajax TV gaat de Argentijn dieper in op het incident. "Het was een lange bal in de lucht en Müller wilde de bal met zijn voet uit de lucht halen. Ik deed op dat moment mijn hoofd naar beneden. Ik wist dat er een klap ging komen."



"Het was geen opzet, maar het gebeurde. Zoiets gebeurt soms", benadrukt Tagliafico. "Gelukkig kon ik doorspelen, al had ik wat hoofdpijn. Ik heb wel vaker klappen op mijn hoofd gehad. Je wilt niet van het veld af, helemaal niet in zo'n wedstrijd. Het is goed dat hij vraagt naar mijn gezondheid en dat hij zijn fout toegaf. Iemands gezondheid staat boven rivaliteit of een resultaat. Het gaat weer goed."



Voor Müller was het de eerste keer in zijn loopbaan dat hij direct rood kreeg. In 2009 werd hij tegen Bordeaux met twee keer geel van het veld gestuurd. "De rode kaart voor Thomas Müller was volledig terecht", zei Bayern-trainer Niko Kovac. "Hij zag zijn tegenstander niet, maar hij had hier wel rekening mee moeten houden."