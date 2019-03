Tagliafico: "Messi gaat Frenkie de Jong meer vrijheid geven"

Nicolás Tagliafico is een van de spelers van Ajax die in verband wordt gebracht met een transfer naar de Spaanse of Engelse competitie.

Onder meer Real Madrid, Atlético Madrid en Arsenal zouden in de markt zijn voor de Argentijnse linksback. Frenkie de Jong vertrek na dit seizoen hoe dan ook uit de Johan Cruijff ArenA en Tagliafico denkt dat de middenvelder een mooi avontuur tegemoet gaat bij Barcelona. "Toen ik hier aankwam, was hij de speler die de meeste indruk op mij maakte. Vanwege zijn ideeën over voetbal en zijn mentaliteit is hij een enorm interessante speler die op een heel hoog niveau kan spelen ik denk dat hij hetzelfde gaat doen bij Barcelona", vertelt hij in gesprek met Marca.

De Jong speelt na de zomer samen met Lionel Messi en Tagliafico kent de sterspeler van de Catalanen goed van de Argentijnse nationale ploeg: "Het is voor iedereen een pluspunt om samen te spelen met Leo. Hij trekt de aandacht van de verdediging naar zich toe en dat zal Frenkie meer vrijheid geven om zijn spel te spelen. Op die manier wordt het waarschijnlijk wat makkelijker voor hem."



Naast De Jong wordt ook Matthijs de Ligt in verband gebracht met onder meer Barcelona en Tagliafico heeft hoge verwachtingen van zijn kompaan in de verdediging: "In het moderne voetbal heb je centrale verdedigers nodig die kunnen opbouwen. We beginnen niet meer voorin of op het middenveld te voetballen, maar al bij de doelman. De Ligt is erg jong, maar hij ziet er nu al uit als een echte voetballer. Het is nu een kwestie van ervaring opdoen in bijvoorbeeld de Champions League en bij de nationale ploeg. In dat soort wedstrijden kan je zien dat hij jong is, maar dat weet hij weer op te heffen met zijn kwaliteit en kracht."



Ajax verloor drie weken geleden met 1-2 van Real Madrid in de achtste finales van de Champions League en de Amsterdammers gaan woensdag proberen die achterstand weg te poetsen. Tagliafico heeft ondanks de nadelige uitgangspositie vertrouwen in de goede afloop: "In de heenwedstrijd waren we niet efficiënt genoeg. De wedstrijden tegen Real en Bayern München zijn de beste die Ajax sinds mijn komst heeft gespeeld, maar wij waren niet zo efficiënt als zij waren. Als je iemand met de kwaliteiten om bij Real te spelen een kans geeft, kost je dat de kop. Het resultaat was teleurstellend, maar aan de andere kant blijf ik rustig. We spelen alle wedstrijden op dezelfde manier, we zullen het daar beter doen en ik weet zeker dat we een goede wedstrijd gaan spelen."